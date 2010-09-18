امیدوارم مدال نقره مسابقات روسیه را در گوانگجو به طلا تبدیل کنم

صادق گودرزی کشتی‌گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امسال در رقابتهای جهانی با قرعه بسیار بدی روبرو شدم و تا پیش از حضور در دیدار فینال چند کشتی سخت به شاپیف قزاقستانی و فوندرای کوبایی برگزار کردم.

وی ادامه داد: در گروه روبرو چارگوش روس قرعه بسیار خوبی داشت و در سخت ترین کشتی مقابل هاتوش مجارستانی قرار گرفت. به هرحال من در دیدار فینال برنامه ریزی ام بهم ریخت و در حالی که در ابتدای کشتی خوب مبارزه را آغاز کرده بودم نتوانستم مبارزه را به شکل مطلوب دنبال کنم. هدف من از حضور در رقابتهای جهانی با توجه به تلاش شبانه روزی ام مدال طلا بود ولی به هرحال این مهم محقق نشد. امیدوارم در بازیهایی آسیایی گوانگجو با کسب مدال طلا تا حدوی جبران کنم.

گودرزی در مورد عملکرد لشکری و تقوی اظهار داشت: در مورد مسائل فنی کادر فنی باید اظهار نظر کنند به هرحال مهدی تقوی مقابل استادنیک اوکراینی کشتی بسیار خوبی گرفت و در حالی که از قهرمان جهان چیزی کم نداشت در اثر اشتباه کشتی را به حریف کوبایی واگذار کرد ولی در مجموع با ناجوانمردی کشتی گیر کوبایی که عملا از نماینده روس پول دریافت کرد شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

وی تاکید کرد: لشکری نیز از ابتدا به فکر مبارزه کشتی گیران آمریکایی و ازبکستانی در دور سوم بود در صورتی که کشتی گیر رومانیایی اصلا در حد وی نبود.

دارنده مدال برنز جهان در پایان خاطرنشان کرد: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در فرودگاه به استقبال من آمد ولی در دو سال اخیر اصلا جایزه ای به من تعلق نگرفته است فقط از هدایتی مالک باشگاه استیل آذین نیز گله دارم که چرا در فرودگاه امام خمینی(ره) به فرنگی کاران جایزه داد اما آزادکاران را فراموش کرد.