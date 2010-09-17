جلسه اضطراری دولت پاکستان برای مقابله با کودتای احتمالی

یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این موضوع گفت: نشست اضطراری عصر امروز که همچنان ادامه دارد در منزل "آصف علی زرداری" برگزار شده و در آن وزیران دولت پاکستان که عضو حزب مردم بوده و همچنین مقامات بلند پایه این حزب که عضو دولت نیستند شرکت دارند.

این منبع آگاه علت برگزاری این نشست را انتقادات تند و کم سابقه ارتش پاکستان از نحوه مدیریت این کشور توسط رئیس جمهور دانست و گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان به شدت از اقدامات آصف علی زرداری عصبانی بوده و به وی توصیه کرده که از قدرت کناره گیری کند.

به گفته این منبع پاکستانی، ارتش پاکستان از نحوه کمک رسانی به سیل زدگان این کشور و همچنین افزایش سطح خشونت ها به شدت ناراحت است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه افزود: برکناری مقامات دولت توسط ارتش پاکستان دارای سابقه است و برای مثال در سال 1993 که نواز شریف نخست وزیر پاکستان بود، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ژنرال "وحید کارکر" به شدت از اقدامات شریف ناراضی بود و بر همین اساس از وی خواست تا از پست نخست وزیری کنار برود و در این راه حتی نواز شریف را با استفاده از یک هفت تیر تهدید به مرگ کرد که سرانجام نخست وزیر پاکستان مجبور به کناره گیری از قدرت شد.