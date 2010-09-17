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۲۶ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۳۱

منبع پاکستانی به مهر خبر داد:

جلسه اضطراری دولت پاکستان برای مقابله با کودتای احتمالی

جلسه اضطراری دولت پاکستان برای مقابله با کودتای احتمالی

رئیس جمهور پاکستان به دلیل دریافت پیامهایی متناقض مبنی بر تصمیم ارتش برای برکناری وی، دستور برگزاری نشستی اضطراری را صادر کرد.

یک منبع پاکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این موضوع گفت: نشست اضطراری عصر امروز که همچنان ادامه دارد در منزل "آصف علی زرداری" برگزار شده و در آن وزیران دولت پاکستان که عضو حزب مردم بوده و همچنین مقامات بلند پایه این حزب که عضو دولت نیستند شرکت دارند.

این منبع آگاه علت برگزاری این نشست را انتقادات تند و کم سابقه ارتش پاکستان از نحوه مدیریت این کشور توسط رئیس جمهور دانست و گفت: رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان به شدت از اقدامات آصف علی زرداری عصبانی بوده و به وی توصیه کرده که از قدرت کناره گیری کند.

به گفته این منبع پاکستانی، ارتش پاکستان از نحوه کمک رسانی به سیل زدگان این کشور و همچنین افزایش سطح خشونت ها به شدت ناراحت است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه افزود: برکناری مقامات دولت توسط ارتش پاکستان دارای سابقه است و برای مثال در سال 1993 که نواز شریف نخست وزیر پاکستان بود، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ژنرال "وحید کارکر" به شدت از اقدامات شریف ناراضی بود و بر همین اساس از وی خواست تا از پست نخست وزیری کنار برود و در این راه حتی نواز شریف را با استفاده از یک هفت تیر تهدید به مرگ کرد که سرانجام نخست وزیر پاکستان مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

کد مطلب 1152992

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