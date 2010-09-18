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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

125 روستای نکاء از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیستند

125 روستای نکاء از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار نیستند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای شرق مازندران در مجلس با اشاره به پایین بودن سرانه درمانی شهرهای شرق استان اظهار داشت: 125 روستای نکاء از حداقل امکانات بهداشتی برخوردار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی شامگاه جمعه در مراسم افتتاح بیمارستان 44 تختخوابی امام حسین نکاء افزود: علیرغم پایین بودن سرانه تخصیصی به بهداشت و درمان شرق استان میزان حمایتها و همکاری های مردم نکاء در ساخت فضاهای درمانی بهداشتی بالاتر از سایر شهرهای استان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 40 هزار متر مربع زمین برای ساخت خانه های بهداشت و سه هزار و 500 متر مربع زمین برای ساخت مراکز اورژانس در شهرستان از سوی مردم به دستگاه بهداشت و درمان استان اعطاء شده است.
 
نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد بیماران تالاسمی و دیالیزی استان متعلق به شهرستان نکاء است، تصریح کرد: 100 بیمار تالاسمی و 30 بیمار دیالیزی در این منطقه زندگی می کنند که برای اعمال درمانی خود به شهرهای ساری و گرگان مراجعه روزانه و هفتگی دارند.
 
مقیمی با بیان اینکه برای احداث درمانگاه های تالاسمی و دیالیز در شهرستان نکاء به کمک 700 میلیون تومانی وزارت بهداشت نیاز داریم، یادآور شد: دو پایگاه اورژانس کوهستان و یک پایگاه اورژانس شهری در نکاء نیازمندیم.
 
وی همچنین با انتقاد از وجود منطقه پرخطر عباس آباد نکاء خطاب به وزیر بهداشت گفت: متاسفانه این منطقه به محل شیوع افیون اعتیاد، ایدز و بیماری های واگیر مبدل شده است.
 
مقیمی گفت: منطقه عباس آباد نکاء بسیار پرخطر بوده که مسئولین درمانی استان برای رفع این معضل چاره اندیشی کنند.
کد مطلب 1153019

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