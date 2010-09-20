استفاده از ماهواره در اهواز نگران کننده است

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به منظور اصلاح وضعیت نامناسب حجاب و عفاف به ویژه در مناطق مرفه اهواز باید فرهنگ سازی انجام شود.

سپهر افزود: حال و هوای معنوی که در ماه مبارک رمضان امسال در استان حاکم شد باعث شد تا ما بیشتر شاهد حجاب و عفت عمومی در سطح جامعه باشیم به طوری که نوع پوششها در این ماه بسیار تعدیل شد.



وی با ابراز امیدواری از تداوم این جریان تصریح کرد: اگر این رویه در سایر ماه ها نیز اجرا شود جامعه از بسیاری از ناهنجاریهای موجود در امان خواهد بود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه رعایت یکسری حدود مشخص در خصوص حجاب و عفاف از طریق شرع و قرآن بیان شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ائمه اطهار (ع)، فقها و علمای دینی نیز به این موضوع توجه و تاکید بسیار داشته اند.



سپهر در زمینه وضعیت حجاب و عفاف در سطح شهر اهواز گفت: مناطق مختلف اهواز در این خصوص شرایط متفاوتی دارند به طوری که توجه به این موضوع در بعضی از مناطق که بافت مذهبی تری دارند پر رنگتر است اما در برخی دیگر از نقاط اهواز وضعیت بسیار نامناسبی وجود دارد.



وی تمکن مالی، قومیت، آداب و رسوم، فقدان یک قانون محکم با ضمانت اجرایی بالا، عدم نظارت بر تولید و فروش البسه های ویژه بانوان و استفاده بیش از حد و غیرمجاز از ماهواره در سطح جامعه را از مهمترین دلایل ترویج بدحجابی در این مناطق عنوان کرد و افزود: رواج استفاده از ماهواره در اهواز و حومه آن نگران کننده است از طرفی بی توجهی مسئولین در مناطق مرفه اهواز باعث ایجاد حاشیه برای بروز این گونه رفتارها شده و نظارت جدی مسئولان می تواند راهگشا باشد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: کلیت استان وضعیت مطلوبی در زمینه حجاب و عفاف دارد اما برخی از مناطق دارای مشکلاتی هستند که با این غیرت دینی ناسازگار است.



لزوم برخورد با متخلفین حجاب و عفاف

حجت الاسلام سپهر نظارت ویژه سازمانهای بازرگانی و اصناف بر مغازه داران و بوتیکها را از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت موجود در بحث تولید و عرضه البسه دانست و افزود: در این زمینه می توان از دانشگاه ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد تا الگو و مدلهای لباس متناسب با فرهنگ جامعه را طراحی و ارائه کنند و از طرفی مسئولین مربوطه و نیروی انتظامی نیز باید با متخلفین برخورد کنند.



وی با بیان اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون، فرهنگ سازی و تبلیغات دینی است، عنوان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در راستای ترویج حجاب و عفاف در حال طراحی بنرها و بروشورهایی است که در آنها به دیدگاه های ائمه اطهار، پیامبران و بزرگان اشاره شده است.



سپهر افزود: همچنین نمایشگاه کتاب قرآن کریم اهواز در سال جاری و در راستای ترویج حجاب برای اولین بار دو غرفه خود را به ارائه محصولاتی نظیر چادر، مقنعه و دیگر محصولات با تخفیف 20 تا 40 درصدی اختصاص داد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنین از برگزاری جشنواره های حجاب و عفاف و جشنواره شعر حجاب خبر داد و گفت: این سازمان آماده ارائه تسهیلات و حمایت از مراکزی است که در زمینه ارتقای فرهنگ حجاب و عفاف در سطح جامعه فعالیت دارند.