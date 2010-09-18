گلستان قهرمان مسابقات روباتیک دانش آموزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات دو روزه که عصر جمعه در سالن وحدت گرگان، پایان یافت، هشت تیم از مناطق مختلف کشور شرکت داشتند.

این مسابقات در بخش روباتهای فوتبالیست، جنگجو، پرسرعت، نمایشگاهی و آزاد و دونده با حضور تیمهایی از استانهای گلستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، گیلان، مازندران، قزوین و همدان برگزار شد.

در بخش روباتهای فوتبالیست و پرسرعت تیم استان گلستان و در بخش روباتهای جنگجو تیم دانش آموزی روباتیک تهران اول شدند.

همچنین در بخش روباتهای نمایشگاهی، تیمهای گلستان، قزوین و تهران رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و تیم روباتیک گلستان در بخش روباتهای دونده نیز اول شد.

تیم های برتر این دوره از مسابقات به جشنواره روباتیک کشور معرفی می شوند.

این جشنواره اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.