300 پایگاه کمکهای گیلانیها در جشن عاطفه ها را جمع آوری می کنند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن عاطفه ها با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت امسال با شعار " مهر دیگر آغاز کنیم " همزمان با سراسر کشور در گیلان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این جشن با همکاری سازمان های آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج و کمیته امداد در همه مدارس گیلان برگزار می شود، اظهارداشت: پارسال مردم خیر و نیکوکار گیلانی بیش از یک میلیارد و 641 میلیون ریال به دانش آموزان بی بضاعت اهداء کرده اند. توجه به همنوع بخصوص افراد کم درآمد و بی بضاعت، از امور ویژه مورد توجه اسلام و بزرگان دین است.
وی افزود: نوع دوستی بعنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه اسلام عزیز، در نظام جمهوری اسلامی با عنایت خاص مردم، همراه است.
علیمحمدی بیان داشت: تقسیم شادی با نیازمندان، لذت شادی در انسان را افزایش می دهد و این سنت حسنه در جمهوری اسلامی بسیار درخشان و مورد توجه آحاد مردم قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: جشن عاطفه ها بعنوان جشن همبستگی و همدلی با افراد نیازمند و دور کردن سختی از همنوعان، محبوب ترین اعمال نزد خداوند سبحان است.
جشن بزرگ عاطفه ها هشتم مهر ماه جاری همزمان با سراسر کشور در گیلان برگزار می شود.
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