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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

300 پایگاه کمکهای گیلانیها در جشن عاطفه ها را جمع آوری می کنند

300 پایگاه کمکهای گیلانیها در جشن عاطفه ها را جمع آوری می کنند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: امسال کمکهای انسان دوستانه به دانش آموزان بی بضاعت گیلانی ها در جشن عاطفه ها توسط 300 پایگاه ثابت و سیار در میادین اصلی رشت و دیگر شهرستانها و همچنین دفاتر کمیته امداد جمع آوری خواهد شد.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشن عاطفه ها با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت امسال با شعار " مهر دیگر آغاز کنیم " همزمان با سراسر کشور در گیلان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشن با همکاری سازمان های آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج و کمیته امداد در همه مدارس گیلان برگزار می شود، اظهارداشت: پارسال مردم خیر و نیکوکار گیلانی بیش از یک میلیارد و 641 میلیون ریال به دانش آموزان بی بضاعت اهداء کرده اند. توجه به همنوع بخصوص افراد کم درآمد و بی بضاعت، از امور ویژه مورد توجه اسلام و بزرگان دین است.

وی افزود: نوع دوستی بعنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه اسلام عزیز، در نظام جمهوری اسلامی با عنایت خاص مردم، همراه است.

علیمحمدی بیان داشت: تقسیم شادی با نیازمندان، لذت شادی در انسان را افزایش می دهد و این سنت حسنه در جمهوری اسلامی بسیار درخشان و مورد توجه آحاد مردم قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: جشن عاطفه ها بعنوان جشن همبستگی و همدلی با افراد نیازمند و دور کردن سختی از همنوعان، محبوب ترین اعمال نزد خداوند سبحان است.

جشن بزرگ عاطفه ها هشتم مهر ماه جاری همزمان با سراسر کشور در گیلان برگزار می شود.

کد مطلب 1153030

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