طرح ساماندهی جنگل نشینان همچنان بلاتکلیف است

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم با طبیعت انس والفت دارند و نباید مردم را به بهانه صیانت از جنگل، از طبیعت دور کرد.

وی همچنین توسعه روستایی را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در دیدار اخیر با وزیر کشور مقرر شد طی سفر سوم ریاست جمهوری به استان گیلان برای توسعه استانهای شمالی اقدامات و اعتبار لازم پیش بینی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در آینده نزدیک با جذب اعتبار جدید به 20 روستای شهرستان لاهیجان کمک مالی خواهد شد تا بخشی از این مشکلات رفع شود.

وی همچنین با اشاره به احیا و استقرار سازمان چای در لاهیجان گفت: احیای سازمان چای باعث می شود که در سال آینده چای وضعیت بهتری داشته باشد.

قاسمی عنوان کرد: سرمایه گذاری و ساخت کارخانجات چای در مناطق چای خیز حرکت مهم و خوبی است که در آینده باعث آبادانی و رشد و شکوفایی منطقه می شود.

وی همچنین ترکیبی از صنایع بسته بندی را در کنار اینگونه کارخانجات حائز اهمیت توصیف کرد و آن را مکملی برای بهبود وضعیت اقتصادی کارخانجات چای و افزایش سطح اشتغال منطقه دانست.