مربیان ایران روی شاخه های لرزان آواز می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی شامگاه جمعه پس از پیروزی 6 بر صفر تیمش در برابر پیکان قزوین در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار داشت: اول از همه قصد دارم از محمد احمدزاده سرمربی تیم پیکان حمایت کنم چرا که شنیدم مدیران این باشگاه قبل از این بازی اعلام کرده اند که این بازی آخرین فرصت وی خواهد بود و من اعتقاد دارم اینگونه برخوردها با یکی از مربیان خوب این کشور مناسب نیست.

وی افزود: اینگونه موارد نباید در رسانه ها اعلام شود چرا که احمدزاده مربی است که در سال های گذشته لیاقت و توانایی خود در فوتبال ایران را ثابت کرده است و نباید در رسانه ها اعلام شود که تنها یک بازی فرصت دارد.

جلالی تصریح کرد: ما مربیان اگر روی شاخه باشیم خوب بلدیم که چگونه آواز بخوانیم هر چند همه شاخه های موجود در ایران برای مربیان لرزان هستند با این وجود ما روی آنها آواز می خوانیم احمد زاده هم مربی است که در فوتبال ایران تیم های فراوانی را رهبری کرده و لیافت فراوانی دارد.



سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به بازی تیمش در برابر پیکان گفت: بازی خوبی بود و فولاد در هر دو نیمه از حریف خود سرتر بود هر چند در این دو نیمه بسیار متفاوت ظاهر شدیم و در نیمه دوم گل های فراوانی را به ثمر رساندیم.



وی عنوان کرد: امیدوارم تعطیلات لیگ به این روند موفقیت آمیز فولاد ضربه نزند به همین دلیل قصد داریم از تعطیلات پیش آمده نهایت استفاده را ببریم و با برنامه ریزی خوب به یک جایگاه قابل قبول دست پیدا کنیم.



جلالی افزود: با وجود اینکه به یک پیروزی پرگل دست پیدا کردیم ولی این شیوه بازی فولاد برای من هنوز ایده آل نیست و ما در برخی موارد با مشکلاتی مواجه هستیم که باید نسبت به اصلاح و برطرف کردن آنها اقدام کنیم. برای مثال ما در بحث بازپس گیری توپ از حریف با ضعف مواجه هستیم که باید این نقطه ضعف برطرف شود.



وی ادامه داد: با تمام این حرفها ولی من به آینده فولاد فوق العاده خوشبین هستم چرا که سرعت پیشرفت تیم در هفته های سپری شده از لیگ برتر باشگاه های کشور فوق العاده بالا بوده است ضمن اینکه پس از تعطیلات سه بازیکن مصدوم فولاد یعنی سعید رمضانی، جلال کاملی مفرد و ایوب والی آماده بازی می شوند.



سرمربی فولاد خوزستان همچنین گفت: در تعطیلات آتی قصد داریم یک مهاجم با کیفیت به ترکیب فولاد اضافه کنیم تا مشکلات گلزنی ما برطرف شود.



تیم مجید جلالی که نیمه اول دیدار مقابل پیکان را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشته بود، در نیمه دوم توفانی از گل به راه انداخت و با برتری 6 برصفر تیم احمدزاده را از پیش رو برداشت.



برای تیم فولادخوزستان در این بازی آرش افشین (52، 65، 85 و 90)، بختیار رحمانی (77) و مهدی مومنی (3+90) گلزنی کردند.



تیم فولادخوزستان با این پیروزی 13 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول ارتقا یافت. تیم پیکان نیز با هفت امتیاز به رده هفدهم جدول سقوط کرد.