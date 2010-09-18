مستحق باخت بودیم/ مقصر اصلی من هستم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد احمدزاده شامگاه جمعه پس از شکست 6 بر صفر تیمش در برابر فولاد خوزستان در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار داشت: به فولادی ها تبریک می گویم در این بازی فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و هیچکس حتی طرفداران این تیم و خود ما نیز پیش بینی رقم خوردن این شکست سنگین و چنین نمایش مطلوبی از فولاد را نداشتیم.

احمدزاده افزود: امروز یکی از بدترین روزهای پیکان بود و بر خلاف دیدارهای گذشته که ما با وجود شکست از حریف سرتر بودیم و بازی قابل قبولی ارائه می کردیم در این دیدار ضعیف ظاهر شدیم و استحقاق شکست را داشتیم.



وی ادامه داد: نتیجه بسیار بدی امروز برای پیکان رقم خورد و امیدواریم این نتیجه دیگر برای هیچ مربی رقم نخورد با این وجود به بازیکنانم خسته نباشید می گویم چرا که آنها تمام تلاش خود را کردند.



سرمربی پیکان تاکید کرد: بی شک این باخت بر اثر اشتباهات من رقم خورد و بازیکنان پیکان در این شکست تقصیری ندارند. امیدوارم فولاد در بازی های آینده خود نیز اینچنین بازی کند و نتایج خوبی بگیرد.



بلافاصله پس از اتمام این حرفها و در حالیکه برخی خبرنگاران در حال مطرح کردن سئوال اول خود از احمدزاده بودند این مربی بدون اینکه حرفی بزند از جایگاه خود بلند شد و سالن کنفرانس را ترک کرد و حاضر نشد حتی یک کلمه در این خصوص بیان کند.



قبل از آغاز مصاحبه هم آمدن احمدزاده به سالن کنفرانس در هاله ای از ابهام بود چرا که وی به علت ناراحتی قصد آمدن را نداشت و حتی برخلاف مصاحبه های همیشگی که معمولا مربی تیم میهمان ابتدا در سالن حاضر می شود این بار مجید جلالی به عنوان مربی تیم میزان قبل از احمدزاده در سالن حضور یافت.



شاید احمد زاده با این اقدام خود به نوعی غزل خداحافظی اش از تیم پیکان را خواند چرا که ظاهرا این بازی آخرین فرصت این مربی برای ادامه فعالیت در تیم پیکان بود.



تیم فولاد خوزستان که نیمه اول دیدار مقابل پیکان را با تساوی بدون گل پشت سر گذاشته بود، در نیمه دوم توفانی از گل به راه انداخت و با برتری 6 برصفر تیم احمدزاده را از پیش رو برداشت.



برای تیم فولادخوزستان در این بازی آرش افشین (52، 65، 85 و 90)، بختیار رحمانی (77) و مهدی مومنی (3+90) گلزنی کردند.



تیم فولادخوزستان با این پیروزی 13 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول ارتقا یافت. تیم پیکان نیز با هفت امتیاز به رده هفدهم جدول سقوط کرد.

