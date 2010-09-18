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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۳

تا سال 93/

نیاز تختهای بیمارستانی کشور تأمین می شود

نیاز تختهای بیمارستانی کشور تأمین می شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا سال 93 سرانه تخت بیمارستانهای کشور به مرز اشباع می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء ، مرضیه وحید دستجردی شامگاه جمعه در حاشیه افتتاح بیمارستان امام حسین (ع) نکا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه از نظر تعداد تخت در کشور در حال پیشرفت هستیم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به مصوبات سفرهای استانی همه ساله تعداد بسیار زیادی تخت به استان های مختلف اختصاص می یابد که براساس زمان بندی مناسب ارائه می شود.
 
دستجردی بیان داشت: در طول پنج سال گذشته 11 هزار و 400 تخت به بیمارستانهای مختلف کشور اختصاص یافته است.
 
وی اضافه کرد: در حال حاضر با برنامه ریزی های انجام شده 32 هزار تخت بیمارستانی در دست اقدام و ساخت است.
 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تا کنون 95 درصد از تخت های بیمارستان های کشور اختصاص یافته و تنها پنج درصد از این میزان باقیمانده است که در زمان مناسب در بیمارستان های مختلف افتتاح خواهد شد.
 
دستجردی با اشاره به ساخت دفتر و مرکز مشاوره رفتاری در منطقه پر خطر  و آسیب پذیر نکا اظهار داشت: این مرکز در این منطقه مورد توجه ما خواهد بود و در سفری که به همراه معاونین وزارتخانه به مازندران خواهیم داشت به طور حتم و قطعی در برنامه های ما گنجانده خواهد شد.
 
وی با اشاره به فعال بودن دفتر سلامت روان و ترک اعتیاد در وزارتخانه گفت: با برنامه ریزی مناسب در این خصوص منطقه عباس آباد نکا و مرکز مشاوره رفتاری در این محله  با نگاه ویژه تشکیل خواهد شد.
کد مطلب 1153051

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