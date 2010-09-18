1500 گواهی آسانسور در استان تهران صادر شد

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 529 صدور گواهی آسانسور بود، از رشد 185 درصدی برخوردار بوده است.

وی عنوان کرد: کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از ابتدای سال 82(بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعملهای آن قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: این موضوع به کلیه شهرداریهای ایران جهت لحاظ در صدور پروانه و پایان کار ابلاغ شده است.

انجام هماهنگی برای اجرای هرچه بهتر استاندارد ملی آسانسور

وی یادآور شد: باتوجه به اهمیت ایمنی کاربران آسانسورها و ارتقای کیفیت مقرر شد تا سازمانهای صنایع و معادن استانها و ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، هماهنگی لازم در خصوص اجرای هرچه بهتر استاندارد ملی آسانسور را با شهرداری های منطقه خود بعمل آورند.

بیات افزود: این امر به این ترتیب است که کلیه ساختمانهای دارای آسانسور بدون اخذ تاییدیه ایمنی و کیفیت و گواهی استاندارد مجاز به اخذ پایان کار نباشند.

انجام بازرسی آسانسورها تنها توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده

وی در خصوص عملکرد شرکتهای بازرسی آسانسور عنوان کرد: انجام بازرسی آسانسورها تنها توسط شرکتهای بازرسی کننده تایید صلاحیت شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می پذیرد.

این مسئول اضافه کرد: این شرکتها ملزم هستند در بازرسی اولیه و دوره ای آسانسورها، پلاک بازرسی با قید زمان در آسانسورها نصب و گواهی بازرسی اولیه و دوره ای برای آنها صادر کنند.

وی گفت: شرکتهای یادشده موظفند گواهی ایمنی آسانسور را صرفا برای آسانسورهایی که توسط شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ نصب و راه اندازی شده اند، صادرکننده که این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با توجه به افزایش تعداد آسانسورهای منصوبه در سالهای اخیر در کشور تاکید کرد: حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت دستگاه های آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور و اطمینان از ایمنی نصب ضروری است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا با اجرای کامل و دقیق موازین و الزامات استاندارد آسانسور، حوادث ناشی از سهل انگاری کاهش یابد.

16 واحد همکار در استان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه دریافت کردند

بیات همچنین اعلام کرد: در راستای واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی، 16 واحد آزمایشگاهی، تحقیقاتی همکار در استان تهران گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه دریافت کردند.

وی ادامه داد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، 16 مجوز پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه و 75 مورد تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار مورد بررسی قرار گرفته است.

این مسئول گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شامل صدور 15 مجوز پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار و 79 تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار است.

بیات عنوان کرد: این اداره کل با توجه به عملکرد آزمایشگاه و گزارش دهی مستمر فعالیتها و برنامه ریزی برای ارزیابی، تمدید گواهینامه را در دستور کار قرار می دهد.

وی اضافه کرد: بدیهی است در این مرحله هرگونه افزایش دامنه شمول فعالیتهای آزمایشگاهی درخواست شده نیز بررسی و ارزیابی می شود.