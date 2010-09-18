تکثیر بچه ماهیان استخوانی کمیاب در گیلان 100درصد افزایش یافت

صمد درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهار و نیم میلیون قطعه بچه ماهیان کمیاب در شش ماه گذشته در رودخانه های گیلان رها شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد بچه ماهی از 20 اسفند پارسال تا 20 شهریور در رودخانه های گیلان رها شد که دو برابر آمار پیش بینی شده بود.

رئیس مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت گفت: این گونه های کمیاب شامل ماهی سفید فرم پائیزه، کپورتالابی، شاه کولی، سیاه کولی، ماهی کولمه و لای ماهی هستند که پس از رسیدن به وزن یک گرم در 23 رودخانه منتهی به دریای خزر در گیلان رها شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 90 میلیون قطعه بچه ماهی سفید فرم بهاره و 20 میلیون قطعه بچه ماهی سیم در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان شهید انصاری رشت، تکثیر و در رودخانه های گیلان رها شدند.