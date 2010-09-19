32 هزار تن پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این مقدار پروتئین گیاهی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر است، افزود: ارزش اقتصادی محصولات مورد نظر 179 میلیارد و 380 میلیون ریال است که به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاونی روستایی استان خریداری شده و بیشترین مقدار این خرید را شیر با 29 هزار و 795 تن به خود اختصاص داده است.

وی همچنین ادامه داد: در این مدت 14 هزار و 432 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پرمحصول، چای، زیتون، پرتقال و سیب درختی، حبوبات، گردو، کنجاله تلخ پنبه، جو و سبوس گندم خریداری شده است.