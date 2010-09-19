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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

32 هزار تن پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

32 هزار تن پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از خرید 32 هزار و 505 تنی انواع پروتئین حیوانی طی سال جاری از دامداران استان خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این مقدار پروتئین گیاهی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر است، افزود: ارزش اقتصادی محصولات مورد نظر 179 میلیارد و 380 میلیون ریال است که به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاونی روستایی استان خریداری شده و بیشترین مقدار این خرید را شیر با 29 هزار و 795 تن به خود اختصاص داده است.

وی همچنین ادامه داد: در این مدت 14 هزار و 432 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پرمحصول، چای، زیتون، پرتقال و سیب درختی، حبوبات، گردو، کنجاله تلخ پنبه، جو و سبوس گندم خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: ارزش اقتصادی این محصولات 100 میلیارد و 735 میلیون ریال است که بیشترین میزان این خرید را گندم با پنج هزار و 690 تن، برنج با سه هزار و 548 تن و پرتقال با سه هزار و 25 تن به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1153062

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