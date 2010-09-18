کشاورزی ماهشهر و هندیجان رو به نابودی است

خلیل حیات‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: بی توجهی مسئولان استانی و کشوری به سواحل موجود در استان خوزستان تبعات نامطلوبی برای مردم استان در پی دارد.

حیات‌مقدم افزود: در کل کشور بیش از یک هزار و 700 کلیومتر ساحل دریایی وجود دارد که از این میزان 250 کیلومتر در شهرهای ماهشهر، هندیجان و امیدیه موجود است.



وی با بیان اینکه به بهانه مبارزه با قاچاق کالا بخش مهمی از سواحل خوزستان در اختیار نیروی انتظامی و گارد ساحلی است، گفت: مسئولان به بهانه های مختلف از حضور مردم در سواحل جلوگیری می کنند.



نماینده مردم ماهشهر در مجلس خوزستان خاطرنشان کرد: ساحل در تمام دنیا به عنوان یک مرکز تجاری و تفریحی استفاده می شود اما در خوزستان این ظرفیت مورد بی توجه ای قرار گرفته است.



حیات مقدم تصریح کرد: بخش مهمی از اشتغال مردم منطقه خوزستان وابسته به دریا است که دلایل نامعلوم و بهانه های غیر منطقی از این ظرفیت بهره برداری مناسب نشده است.



وی در بخشی دیگر با اشاره به وضعیت غیر استاندارد و بسیار نامطلوب آب آشامیدنی شهرستان های ماهشهر، هندیجان و امیدیه گفت: آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از نیازهای اولیه شهروندان است که باید به آن توجه ویژه شود.



حیات‌مقدم خاطرنشان کرد: شهروندان از این وضعیت بسیار ناراضی هستند و اعتقاد دارند که این آب به هیچ وجه قابل شرب نیست.



حیات مقدم در خصوص وضعیت کشاورزی حوزه انتخابیه خود خود نیز گفت: کمبود آب باعث نابودی کشاورزی در ماهشهر و هندیجان شده است. زمین های کشاورزی در این منطقه فراوان است و با احیای آن می توان زمینه اشتغال بسیاری از جوانان بویژه فارغ التحصیلان کشاورزی را فراهم کرد اما در این خصوص مسئولین جهادکشاورزی و بانک های عامل همکاری لازم را ندارند.



وی همچنین از کلنگ زنی جاده ماهشهر هندیجان خبر داد و گفت: پیمانکار این پروژه هم اکنون مشخص شده شده و کار اجرایی آن در مساحت ۷۲ کیلومتر در حال اجراست.