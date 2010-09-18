"پیک راستان" با مجموعه هنرمندان اصفهانی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این کارگردان سینما و تلویزیون شامگاه جمعه در نشست با هنرمندان اصفهانی افزود: در اصفهان ذوق هنری و علاقه بالایی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: من اولین شخصی هستم که برای اصفهان مستند ساخته و با بچه‌های اصفهان نیز این کار را انجام داده‌ام.

خواجویی با اشاره به پتانسل‌های بالایی که اصفهان دارد اظهار داشت: آخرین کاری که به سبب وجود پتانسیل‌های بالای این شهر تاریخی انجام داده‌ام "پبک راستان" است که در آن تمام مجموعه اصفهانی هستند.

هنرمند اصفهانی ادامه داد: البته لازم نبود در این مجموعه تمام هنرمندان، اصفهانی سخن بگویند و یا لهجه اصفهانی داشته باشند.

خواجویی در بخش پایانی سخنان خود دست کم گرفتن هنرمندان اصفهانی را یکی از عوامل مهاجرت آنها دانست.

نباید مدیریت هنرمندان دست سیاستمداران باشد

به گزارش مهر در بخش دیگری از این نشست بهروز راعی نیز با اشاره به اینکه مدیریت هنر همواره مغفول مانده است گفت: وقتی مدیریت هنری دست سیاستمداران باشد ذوق هنری بوجود نمی‌آید.

هنرمند عرصه سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه هنرمند دارای دو وجه متفاوت است گفت: حساس بودن و شکنندگی روحیه هنرمند در یک طرف و در طرف دیگر قدرت بالای تاثیر گذاری او در اجرا از دیگر ویژگی‌های یک هنرمند است.

راعی خاطر نشان کرد: مدیریت هنرمندان نیازمند شخص خاص خود است.