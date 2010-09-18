فولاد 6 روز در مشهد اردو می زند

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: کادر فنی فولاد برای حفظ و ارتقای میزان آمادگی بازیکنان این تیم در تعطیلات سه هفته ای لیگ، برنامه ریزی خاصی انجام داده تا فولادیها از این فرصت نهایت استفاده را کرده و با آمادگی کامل به دیدار حریفان خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور بروند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تمرینات فولاد خوزستان پس از دیدار با پیکان قزوین به مدت چهار روز تعطیل و از عصر چهارشنبه سی و یکم شهریورماه مجددا در اهواز از سر گرفته می شود.

ابن قاسم ادامه داد: در روز پنج شنبه اول مهرماه، فولاد خوزستان در دیداری تدارکاتی به مصاف حریفی که نام آن متعاقبا اعلام می شود خواهد رفت. پس از استراحت در روز جمعه دوم مهرماه، کاروان فولاد خوزستان ساعت 10 صبح شنبه سوم مهرماه با پروازی مستقیم عازم مشهد می شود تا اردویی 6 روزه را در این شهر برگزار کند.



سرپرست تیم فولاد خوزستان گفت: تمرینات فولاد در مشهد از عصر شنبه سوم تا صبح پنج شنبه هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت و در صورت صلاحدید کادر فنی، امکان برگزاری دیدار دوستانه هم وجود دارد.



ابن قاسم اظهار داشت: در ساعت 12 و 30 دقیقه روز پنج شنبه، فولادی ها عازم تهران می شوند تا پس از توقفی چند ساعته در این شهر، عصر پنج شنبه به اهواز بازگردند.



وی تصریح کرد: تمرینات آماده سازی این تیم مجددا از روز شنبه دهم مهرماه در اهواز در دو نوبت صبح و عصر و تا زمان عزیمت به تهران برای برگزاری دیدار با راه آهن پیگیری می شود.



دیدار فولاد خوزستان با راه آهن تهران ، عصر یکشنبه هجدهم مهرماه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.



فولاد در آخرین بازی خود در رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور موفق به شکست 6 بر صفر تیم پیکان قزوین شد.