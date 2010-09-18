گیلان در عرصه اتوماسیون گمرکی در رده استانهای اول کشور است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش خدمات دهی گمرک گیلان نسبت به گذشته٬ بر لزوم نقش رسانه ها در انعکاس کارآفرینی و اشتغالزایی این بخش تاکید کرد و افزود: سرعت رشد خدمات دهی گمرک موجب افزایش اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد درآمد، عمران و توسعه استان شده است و این توسعه در گمرک نسبت به گذشته اصلا قابل قیاس نیست.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال زمانی شاهد بارگیری روزانه حدود 200 دستگاه کامیون بودیم اما رکورد فعلی یک هزار و 200 دستگاه کامیون در روز است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اعلام آخرین رایزنی های نمایندگان مجلس مبنی بر اختصاص یک درصد درآمدهای گمرک به استان گیلان تصریح کرد: اجرای این موضوع تنها در صورت تصویب آن در مجلس و صورت قانونی پیدا کردن آن امکانپذیر است و از سوی دیگر با توجه به اینکه تمامی استانها نسبت به برخورداری از درآمدهای نفت و یا گمرک یکسان نیستند، بعید است که این امر در مجلس تصویب شود چراکه استانهای عدم برخوردار، از این درآمد یک درصدی بی نصیب خواهند ماند.

مدیرکل گمرک انزلی گفت: اما مجلس می تواند قانون بازنگری امورگمرکی را که درقبل از انقلاب اجرا می شد، دوباره احیاء کند که براین اساس دو در هزار درآمدهای گمرک به خود گمرک برگردانده تا برای توسعه٬ آموزش ورفع محرومیت این بخش هزینه شود.

وی ادامه داد: متاسفانه چند سالی بود که گمرک را از این مقوله محروم کرده بودند و درسال گذشته لایحه سهمیه نیم درصد گمرک در مجلس مطرح شد که در صورت تصویب آن، نیم درصد درآمدهای گمرک به خود گمرک برای توسعه٬ آموزش٬ تجهیز و افزایش همزمان سرعت و دقت با استفاده از ابزارهای نوین و شیوه های جدید نظارتی آن اختصاص می یافت، اما نمایندگان مجلس علیرغم موافقت در شور اول در صحن مجلس به این لایحه رای ندادند.

بهبود آهنی به تجهیز گمرک در بهره گیری از ابزارهای نوین و شیوه های جدید نظارتی٬ با هدف افزایش راندمان در این بخش تاکید کرد و افزود: شیوه های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست اما محدودیت امکانات باعث نشده که رشد و سرعت آهنگ خدمات رسانی در گمرکات استان متوقف شود.

وی همچنین استان گیلان را در عرصه اتوماسیون گمرکی در رده استانهای اول کشور اعلام کرد و گفت: کل سیستم اداری گمرک استان به صورت اتوماسیون بوده و حتی امضاهای اداری نیز به صورت الکترونیکی است.

ناظر گمرکات گیلان در ادامه با اعلام اینکه ارتباط گمرکات کشور توسط سیستم مکانیزه موجب کاهش تخلفات و جعل اسناد شده است، یاد آورشد: البته دراین ارتباط نارسایی هایی در زمینه کاهش پهنای باند و سرعت سیستم مخابراتی کشور وجود دارد.