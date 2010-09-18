خسرو معصومی در ارتباط با شرایط اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت:همانطور که می دانید حدود چهار سال از تولید فیلم می گذرد. قطعا بعد از گذشت این زمان با داشتن 8 سینما به صورت تک سانس از این شرایط راضی نیستم. فیلم‌های دیگری که هم اکنون در حال اکران هستند، هر کدام 20 سالن سینما در اختیار دارند.شرایط بسیار ناعادلانه است.

وی افزود:"باد در علفزار می پیچد" فیلمی است که در جشنواره فیلم فجر جوایز مختلفی را از آن خود کرد. فکر می‌کنم این نوع اکران تشکر مسئولین از ساخت فیلم های فرهنگی است! متاسفانه در شرایط فعلی به سینمایی که به شعور مخاطب توهین نمی‌کند، هیچ توجهی نمی شود و این فیلم نیز مانند دیگر آثار ارزشی و فرهنگی مانند جسدی است که در گوشه‌ای افتاده و حالا بعد از چند سال می‌خواهند آن را زنده کنند.

این کارگردان سینما با اشاره به وضعیت تبلیغات "باد در علفزار می پیچد" عنوان کرد: در حال حاضر با وجود نداشتن بیلبودرهای خیابانی و پخش نشدن تیزرهای فیلم هنوز مخاطبان در جریان اکران شدن این اثر نیستند. این گونه اکران فیلم به این معنی است که اعلام شود، فیلم های فرهنگی فروش نمی کنند.

وی ادامه داد:تهیه کننده نیز فیلم را با قیمتی مناسب به شبکه نمایش خانگی می فروشد. به همین دلیل به گیشه فیلمی که با 135 میلیون تومان ساخته شده توجهی ندارد. متاسفانه کسی دلسوز این سینما نیست. من در طی این چهار سال با پخش کننده فیلم سپنتا فیلم و آقای مسعود جعفری جوزانی در تماس بودم، ایشان معتقد بودند که دنبال اکران این فیلم در گروه هستند، اما نمی‌دانم چرا بعد از این مدت حالا باید در سینماهای آزاد به روی پرده برود. اگر قرار بود این شرایط اکران به فیلم تحمیل شود، همان چهار سال پیش آن را اکران می کردند.

کارگردان" رسم عاشق کشی" در ادامه عنوان کرد:این فیلم در اصل یک سالن سینما در اختیار دارد. چون در هشت سینما به صورت تک سانس به نمایش در می آید. این گونه اکران کردن به نوعی فیلم سوزی است. "باد در علفزار می پیچد" درچندین جشنواره خارجی حضور داشته و با استقبال روبرو شده است. درست نیست چنین فیلم هایی که پرچم ایران در خارج از مرزها برافراشته می کنند، در داخل ایران سربریده شوند.

وی با اشاره به موضوع "باد در علفزار می پیچد" گفت: این فیلم بخش پایانی سه گانه "رسم عاشق کشی" و "جایی در دور دست" است. به عقیده من این فیلم یک ملودرام خوش ساخت که مخاطب با دیدن آن راضی از سالن سینما بیرون می آید. در این فیلم عشق، شرایط اجتماعی، فضاهای چشم اندار و روابط انسانی به تصویر کشیده شده است. به همین دلیل مطمئنم می تواند بر روی مخاطب تاثیر بگذارد.

متاسفانه در پخش فیلم ها انحصار وجود دارد. ظرفیت و امکان نمایشی نیز محدود است در صورتی‌ که مسئواین قصد دارند سالی 100 فیلم تولید کنند!



معصومی ادامه داد:من واکنش مخاطب را در چندین نمایش را در سالن دیده‌ام به همین دلیل فکر می کنم مخاطب را راضی نگه دارد. کسانی که به سینمای ملودرام علاقمندند قطعا با دیدن "باد در علفزار می پیچد" ارتباط برقرار می کنند و به نوعی آنها را حتی پس از دیدن فیلم درگیر می کند. اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل نبود تبلیغات مناسب چنین مخاطبانی از اکران شدن فیلم خبر ندارند.

وی خاطر نشان کرد: مسئولین با ایجاد این شرایط قصد دارند، فیلمسازان را به سمت سینمای سخیف هدایت کنند. سینمایی که خودشان عنوان مبتذل بر روی آن می گذارند. متاسفانه در بخش پخش فیلم ها بحث انحصار وجود دارد. ظرفیت و امکان نمایشی نیز محدود است در صورتیکه مسئواین قصد دارند سالی 100 فیلم تولید کنند! صاحبان سینما در چنین شرایطی به راحتی دست به انتخاب می زنند و حاصل این اتفاق اکران فیلم های تجاری صرف و سخیف است.

این کارگردان سینما با اشاره به حضور الناز شاکردوست در "باد در علفزار می پیچد"، عنوان کرد: الناز شاکردوست نیز علاقمند است در فیلم های فرهنگی بازی کند. اما معتقد است اگر قرار باشد صرفا در چنین فیلم های بازی کند، به دلیل مشکلاتی که در بخش ساخت و اکران این آثار وجود دارد، قطعا بعد از مدتی فراموش می شود. به همین دلیل در کنار بازی در این آثار در فیلم های تجاری نیز حضور می‌یابد.

وی ادامه داد:من در همان ابتدا انتظاراتم از وی را برای ایفای نقش بیان کردم، شاکردوست نیز علاقمند بود تا بازی متفاوتی ارائه کند، به همین دلیل نتیجه این همکاری موفقیت آمیز شد. البته حضور حسین عابدینی و رضا ناجی و روابطی که بین آنها به وجود می آید، فضای طنزی را به وجود آورده است که مورد توجه مخاطب قرار می گیرد.

معصوی در پایان به مخاطب این فیلم توصیه کرد:امیدوارم مخاطبانی که این را در سینما می بینند برای نجات سینمای فرهنگی وسالم دیدن آن را به یکدیگر توصیه کنند تا شاید اینگونه سینما نیز بتواند در شرایط فعلی روی پای خود بایستد.

باد در علفزار می‌پیچد" سومین قسمت از سه‌گانه معصومی است که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. فیلم داستان دختری جوان به نام شوکاست که به علت فقر خانواده مجبور می‌شود به ازدواج با پسری عقب‌افتاده تن دهد. الناز شاکردوست، رضا ناجی، حسین عابدینی، مائده طهماسبی، مهران رجبی و جمال اجلالی در فیلم بازی می‌کنند.