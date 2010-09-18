محمد جهانی، مدیر رادیو تهران به خبرنگار مهر گفت: در شش ماه اول امسال توانستیم در برنامه گفتگو محور "بحث روز" به موضوع‌های مهم و روز بپردازیم. برنامه "سلام تهران" اطلاع رسانی صحیح برای مخاطبان دارد و با مدیریت‌های مختلف شهری گفتگوی متنوعی تهیه شده است. در برنامه "خانه آبی" هم به موضوع‌های خانوادگی پرداختیم و توانستیم رضایتمندی مخاطبان هم جلب کنیم.

وی در ادامه افزود: از 13 شهریورماه به صورت آزمایشی پیام‌های ترافیکی از رادیو پیام حذف شد و از رادیو تهران پخش شد و از 22 شهریورماه هم به صورت رسمی این کار انجام شد. هر نیم ساعت دو بار پیام‌های ترافیکی پخش می‌شود. بعد از این تغییر سعی کرده‌ایم ریتم برنامه‌های رادیو تهران را تندتر و آیتم‌ها را کوتاه‌تر کنیم.

مدیر رادیو تهران خاطرنشان ساخت: برای بازگشایی مدارس هم ویژه برنامه‌هایی پخش می‌کنیم. برنامه "سلام تهران" همچون پارسال از استودیوی صدای شهر در این روز پخش می‌کند و با مدیریت شهری هم ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. سعی می‌کنیم برنامه برای خانواده‌ها متنوع باشد و اطلاعات مفیدی در اختیارشان بگذاریم.

جهانی درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس رادیو تهران گفت: برای این هفته برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنیم، حتی برنامه‌های روتین این شبکه با این مناسبت پخش می‌شود. مثلاً برنامه "کتاب شب" به کتاب‌هایی حوزه دفاع مقدس می‌پردازد. راوی این برنامه بهروز رضوی است. همچنین برنامه‌های نیم روزی هم میهمانانی با این مناسبت دعوت می‌کنند. برنامه "همسایه سلام" هم با خانواده‌های شهدا در شهرستان‌های مختلف صحبت می‌کند. سعی می‌کنیم اخبار و رویدادهای این هفته را پوشش دهیم.

وی درباره اینکه آیا نظرسنجی صورت گرفته که منتقل شدن پیام‌های ترافیکی به رادیو تهران مورد رضایت مخاطبان است یا نه؟ توضیح داد: در زمان پخش آزمایشی خبرهای ترافیکی با تلفن‌هایی که به شبکه شد شاهد استقبال مخاطبان بودیم، اما در حال حاضر برای نظرسنجی زود است و باید دو تا سه ماه بگذرد.

مدیر رادیو تهران درباره اینکه برنامه گفتگو محور جدید در شش ماهه دوم به رادیو تهران اضافه می‌شود گفت: نه، چون از عمر برنامه‌هایی که پخش می‌شود یک سال نمی‌گذرد و حدود هشت تا نه ماه است. سعی می‌کنیم محتوای برنامه‌ها غنی‌تر شود و بیشتر به مسائل روز بپردازیم.