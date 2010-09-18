فرایبورگ به رده سوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فرایبورگ جمعه شب در آغاز هفته چهارم رقابت های بوندس لیگا در زمین اینتراخت با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد. روزنتال در دقیقه 89 تک گل این دیدار را به ثمر رساند.

هفته چهارم رقابت ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:



شنبه 27/6/1389

* بایرن مونیخ - کلن

* کایزرسلاترن - هوفنهایم

* اشتوتگارت - مونشن گلادباخ

* وردربرمن - ماینز

* ولفسبورگ - هانوفر

یکشنبه 28/6/1389

* سنت پائولی - هامبورگ

* بایرلورکوزن - نورنبرگ

* شالکه - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:

1- هوفنهایم 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

2- ماینز 9 امتیاز 4+

3- فرایبورگ 9 امتیاز - یک بازی بیشتر

4- هامبورگ 7 امتیاز

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16- ولفسبورگ بدون امتیاز

17- شالکه بدون امتیاز

18- اشتوتگارت بدون امتیاز