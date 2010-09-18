طرح ترافیک تبریز از اول مهر اجرا می شود

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اجرای این طرح در راستای مدیریت و کنترل هدفمند ترافیک هسته مرکزی شهر، کاهش بار ترافیکی و نیز تسهیل عبور و مرور وسائط نقلیه در محدوده مصوب طرح است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح که پیش از این به تصویب شورای عالی ترافیک استان و کشور نیز رسیده، به جز وسائط نقلیه عمومی شامل اتوبوس، تاکسی و مینی‌بوس، هیچ خودروی شخصی اجازه ورود به محدوده طرح را نخواهد داشت.

شهردار تبریز افزود:طرح ترافیک تبریز با همکاری معاونت حمل و نقل و تراقیک شهرداری، راهنمایی و رانندگی، فرمانداری، استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی دخیل به مرحله اجرا در خواهد آمد.

نوین اظهار داشت: اجرای موفق و بدون مشکل این طرح نیازمند همکاری و مشارکت عموم شهروندان به ویژه رانندگان خودروهای شخصی است.

وی با اشاره به حریم و محدوده اجرای طرح ترافیک هسته مرکزی شهر اظهار داشت: طرح ترافیک محدوده مرکزی شهر تبریز در رینگ چهار راه شریعتی تا میدان شهرداری، خیابان امام از ابتدای خیابان خاقانی تا میدان دانشسرا، خیابان شریعتی جنوبی تا چهارراه 17 شهریور ، 17 شهریور تا چهارراه باغشمال و ارتش جنوبی، ابتدای خیابان شهید مطهری (راسته کوچه) از سمت چایکنار تا پل قاری و تقاطع خیابان‌های فلسطین و جمهوری اسلامی به مرحله اجرا در خواهد آمد و در این محدوده تنها خودروهای حمل و نقل عمومی و درون شهری اجازه تردد خواهند داشت.

شهردار تبریز به مشکلات احتمالی مربوط به تردد خودروهای شهروندان ساکن در این محدوده نیز اشاره و خاطر نشان کرد: برای شهروندان تبریزی که منزل مسکونی و محل سکونت آنان در محدوده و حریم اجرای طرح ترافیک هسته مرکزی قرار دارد نیز پس از اعلام و فراخوان قبلی و نیز جمع آوری و اخذ اطلاعات خودروی آنان، اعم از شماره پلاک و مشخصات خودرو، کارت ویژه تردد صادر خواهد شد تا این دسته از شهروندان دچار مشکل نشوند.