36 برنامه ورزشی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی ضمن تشریح برنامه های گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس در حوزه تربیت بدنی بیان داشت: همزمان با ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان بیش از 36 برنامه ورزشی از جمله مسابقات کشوری، منطقه ای و استانی در سطح استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برنامه های ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس از 25 شهریور ماه سال جاری و با آغاز رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور آغاز شد و این برنامه ها تا 12 مهر ماه و با برگزاری رقابت های ورزشی در سایر رشته ها به صورت کشوری و استانی ادامه خواهد یافت.

دبیر کمیته تربیت بدنی و جوانان ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان کردستان بیان داشت: برگزاری مسابقات کاراته نونهالان و نوجوانان کشور، مسابقات رزمی بانوان در چهار رده سنی، مسابقات موتوری سواری غرب کشور و چندین دوره مسابقه استانی از جمله مهمترین برنامه های ورزشی به شمار می رود.

شفیعی با اشاره به مهمترین برنامه های استانی کمیته ورزش و جوانان ستاد گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس عنوان کرد: مسابقات ورزشی قاریان و حافظان قرآن کریم، آغاز فعالیت کمیته هنرمندان ورزشکار، همایش ورزش صبحگاهی در شهرستان قروه، برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیاد ورزشی بیسج، کوهپیمایی زنان کارمند استان و همچنین تجلیل از ورزشکاران ایثارگر از جمله دیگر برنامه های ایام این هفته به شمار می رود.