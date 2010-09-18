برگزاری جایزه بنیاد موقوفات افشار متوقف نشده است

محمدتقی جنیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل تاخیر در برپایی دوره جدید جایزه مذکور، گفت: دلیل خاصی ندارد و مشکلی برای برگزاری دوره بعدی جایزه نیست فقط اعضای شورای تولیت و معرفی برگزیده جایزه تاکنون تشکیل جلسه نداده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد این جلسه ظرف روزهای آتی تشکیل شود و یک ایرانشناس دیگر به عنوان برگزیده نوزدهمین دوره جایزه موقوفات دکتر محمود افشار معرفی شود.

این در حالی است که دوره هجدهم جایزه مذکور نیز با یکسال تاخیر برگزار شد. البته دلیل اصلی این مشکل کهولت سن برگزیده جایزه "برت فراگنر" ایرانشناس اتریشی بود.

هیئت گزینش کتاب و جوایز بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار عبارتند از: سیدمصطفی محقق‌داماد (به عنوان رئیس شورای تولیت)، ژاله آموزگار، محمود امیدسالار، حسن انوری، کاوه بیات، جلال خالقی مطلق، محمدرضا شفیعی کدکنی و ایرج افشار.

جایزه بنیاد موقوفات محمود افشار که و اهدای آن با عنوان "جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران" از سال 68 آغاز شده است، هر ساله به شخصی تعلق می‌گیرد که دارای آثار شعری یا نثری برجسته یا تحقیقات ارزشمند باشد و کاملاً با مقاصد واقف مطابقت داشته باشد.



این جایزه تاکنون به ترتیب به دانشمندان ایرانی و خارجی زیر اهدا شده است: نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، سیدمحمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون نین (چین)، کمال‌الدین عینی (تاجیکستان)، منوچهر ستوده (ایران)، کلیفورد ادموند باسورث (انگلستان)، عبدالحسین زرین‌کوب (ایران)، فریدون مشیری (ایران)، تسونه یو کورویانگی (ژاپن)، ریچارد فرای (آمریکا)، هانس دوبروین (هلند)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دو فوشه کور (فرانسه)، بدرالزمان قریب (ایران) و برت فراگنر (اتریش).