اختصاص 10 میلیارد تومان برای پروژه های پژوهشی دفاعی در کشور

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: از سوی ریاست جمهوری مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار برای انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی در حوزه دفاعی اختصاص داده شده است که امیدواریم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از این فرصت در راستای جذب این اعتبار و انجام پروژه های مختلف اقدام نمایند.

وی ادامه داد: این اعتبار در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و پروژه ها و اولویت های اعلام شده از سوی وزارت دفاع هم به تمامی دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی ابلاغ شده است تا آنها هم بسته به توان پژوهشی خود نسبت به اجرایی کردن این طرح های پژوهشی و مطالعاتی اقدام نمایند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم بیان داشت: وزارت علوم توجه به پژوهش های کاربردی و حمایت از آنها را در دستور کار قرار داده است و تمامی دانشگاه های کشور هم باید تنها رساله ها و طرح های پژوهشی را مورد حمایت قرار دهند که بر اساس نیاز روز کشور طراحی و تدوین شده باشند.

مهدی نژاد نوری خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم که تمامی اساتیدی هم که تحت عنوان فرصت مطالعاتی به کشورهای دیگر اعزام می شوند نیز باید این مطالعه و تحقیق آنها بر اساس نیازهای کشور باشد و در غیر این صورت به هیچ عنوان اعزام های خارج از کشور مورد حمایت وزارت علوم قرار نخواهد گرفت.

وی همچنین از افزایش اختیارات معاونین پژوهشی دانشگاه های سراسر کشور خبرداد و افزود: آئین نامه افزایش اختیارات معاونان پژوهشی به تمامی دانشگاه ها ارسال شده و انتظار داریم که ضمن رعایت این مهم همه مسئولان و دست اندرکاران آموزش عالی کشور در راستای ارتقاء وضعیت پژوهشی و مطالعاتی در کشور تلاش نمایند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم گفت: پژوهش و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صورتی که نیاز محور باشد علاوه بر پرداخت پژوهانه از سوی دانشگاه و موسسئه آموزش عالی می توانند از اعتبارات ویژه دستگاه و سازمان مرتبط هم استفاده نمایند.