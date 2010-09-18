"باور" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی موضوع باور و در رأس آن باور به خدا می‌پردازد. پرسش از وجود خدا از مهمترین و ژرفترین پرسشهایی است که بشر مطرح کرده است. نویسنده در این کتاب زمان کنونی را برای بررسی موضوع باور ضروری می‌داند.

او می‌گوید با توجه به استدلالهای خدا ناباوران موضوع باور به خدا باید مورد بررسی قرار گیرد. وی با بررسی ادله و استدلالهای فلاسفه و اندیشمندان موضوع باور را به طور کلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

پس از این بررسی و مطالعه تاریخی به طرح دیدگاه خود درباره وجود خدا می‌پردازد. برای این بررسی نظر فلاسفه، دانشمندان علم، متألهان و ملحدان معروف و مشهور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای نمونه آرای سی.لویس و آگوستین و جان لاک درباره باور مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب با عنوان "باور: بررسی استدلالی باور" از سوی انتشارات هارپر کالینز منتشر شده است.