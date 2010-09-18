کمیسیون ویژه نظارت بر سند چشم انداز در مجلس تشکیل شود

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره نقش مجلس در نظارت بر اجرای درست سند چشم انداز 20 ساله اظهارداشت: مجلس می تواند از ابزار نظارتی خود برای آگاه شدن از چگونگی اجرای اهداف سند چشم انداز استفاده کند اما بهتر آن است که همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند دولت خود یک برنامه برای نظارت بر این سند داشته باشد و به خوبی همه ابعاد را رصد کند.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می تواند در کنار اقدامات دولت برای بررسی میزان تحقق اهداف سند چشم انداز و آسیب شناسی از چرایی عدم تحقق بخش زیادی از سند به دولت کمک کند.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: حرکت کلی دولت در جهت برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز است اما با همه اینها ما عقب ماندگی زیادی از برنامه چهارم داریم که خود منجر به عقب ماندن از سند چشم انداز می شود و این به صلاح کشور

نیست.

فولادگر افزود: اگر قرار است ما در 1404 قدرت برتر منطقه در همه ابعاد باشیم باید کارگروه ویژه ای این موضوع را بررسی کند که ما از چه نقطه ای به چه نقطه ای رسیده ایم و علت عقب ماندن از برنامه چیست؟ تذکر مقام معظم رهبری درباره سند چشم انداز به دولت در همه دیدارهایی که داشته اند نشان از توجه و نگاه ویژه ایشان به این سند است که متاسفانه تاکنون از سوی دستگاههای اجرایی کمتر مورد توجه واقع شده است.

نماینده اصفهان گفت: مجلس می تواند مانند دیگر موضوعاتی که برای آنها کمیسیون ویژه تشکیل داد، در این خصوص هم با تشکیل کمیته یا کمیسیونی ویژه کار نظارت بر اجرای سند چشم انداز را در دستور کار قرار دهد تا برای همه مشخص شود تا چه اندازه در این مسیر پیشرفت یا عقب گرد داشته ایم.

وی افزود: به عنوان مثال ما در قدرت اقتصادی مقام سوم منطقه را داشتیم که امروز در مقام چهارم قرار گرفتیم یا از نظر سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار بسیار از برنامه عقب هستیم که با بررسی دقیق باید به ریشه این مسائل پرداخته شود.