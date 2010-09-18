استمداد از ایران؛ راه نجات آمریکا از باتلاق افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به نقش ایران در حل مسائل خاورمیانه از جمله افغانستان به قلم "دیوید ایگناتیوس" نوشت: تهران ماه گذشته اعلام کرد که خواهان پیوستن به تلاشهای منطقه ای برای ثبات افغانستان است و فرصتی دیپلماتیک را در اختیار "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا قرار داد.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: هنوز شاهد تغییرات پی در پی در سیاست آمریکا هستیم اما به نظر می رسد که ایالات متحده آماده انجام گفتگو با ایران درباره افغانستان از طریق سفارت های هر دو کشور در کابل است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، معمایی که دولت آمریکا هم اکنون گرفتار آن است، مشابه معمای دولت "جرج بوش" در سال 2006 است، زمانی که دولت ایران پیشنهاد کمک به ایالات متحده را برای برقراری ثبات در عراق مطرح کرد اما دولت آمریکا این پیشنهاد را رد کرد. در همین حال چندین مقام ارشد در دولت جرج بوش رد پیشنهاد ایران در سال 2006 را از دست دادن فرصتی مهم برای دولت آمریکا می دانند اما واشنگتن هم اکنون تصور می کند که احتمالا همکاری منطقه ای از فشار آمریکا بر موضوع هسته ای ایران می کاهد.

اما در این بین اوباما در چهارم آگوست (13 مرداد) با گروهی از کارشناسان آمریکایی درباره مشارکت تهران-واشنگتن درباره افغانستان گفتگو کرد و اظهار داشت: همانطور که "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان برای انجام مذاکرات صلح با طالبان تلاش می کند، ایران نیز می تواند به مذاکرات منطقه ای درباره برقرای ثبات در این کشور بپیوندد.

واشنگتن پست در ادامه به تلاش مداوم ایران برای حل مسائل خاورمیانه و مشارکت با غرب اشاره می کند و می نویسد: تهران نیز به درخواست آمریکا پاسخ مثبت داد و مقامات ایرانی در تهران با "مایکل استینر" دیپلمات آلمانی که به عنوان نماینده این کشور در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند، دیدار کردند.

دیوید ایگناتیوس نویسنده این مقاله در پایان می نویسد: امیدوارم که دولت آمریکا به زودی باب گفتگوهای واشنگتن-تهران را درباره مسائل افغانستان قبل از اینکه بیشتر در باتلاق جنگ فرو نرود، باز کند. این یکی از بهترین روشهای ممکن برای تضعیف طالبان و عقب نشینی نیروهای ایالات متحده از این کشور جنگ زده است.