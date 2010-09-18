عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دومین دور انتخابات پارلمانی افغانستان امروز برگزار می شود.
- مرکز رای گیری در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان هدف انفجار قرار گرفت.
- عناصر القاعده گروگان فرانسوی در مغرب را کشتند.
- "جرج میچل" فرستاده ویژه "باراک اوباما" به خاورمیانه از تصمیم آمریکا برای از سرگیری کمک های نظامی خود به لبنان خبر داد.
- "بشار اسد" در دیدار با جرج میچل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید تمامی سرزمین های اشغالی را به صاحبان اصلی آنها بازگرداند.
- پلیس لندن 5 نفر را به اتهام تلاش برای اقدام علیه پاپ بندیکت شانزدهم بازداشت کرد.
- "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر لگدمال کردن پرچم آمریکا را در قبال هتک حرمت قرآن کریم خواستار شد.
- "مانوئل زلایا" رئیس جمهور سابق هندوراس بار دیگر خواستار بازگشت به کشورش شد.
- سازمان ملل متحد برای تسریع در امر کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان خواستار جمع آوری کمک هایی به میزان دو میلیارد دلار شد.
- مقامات کره جنوبی و کره شمالی در روزهای آینده برای دومین بار با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
- در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان دفاتر رادیو و تلویزیون این کشور در کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت.
- "هوگو چاوز" اعلام کرد که به "لری پالمر" سفیر تعیین شده آمریکا در کاراکاس اجازه ورود نخواهد داد.
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