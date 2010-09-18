  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- دومین دور انتخابات پارلمانی افغانستان امروز برگزار می شود.

- مرکز رای گیری در شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان هدف انفجار قرار گرفت.

- عناصر القاعده گروگان فرانسوی در مغرب را کشتند.

- "جرج میچل" فرستاده ویژه "باراک اوباما" به خاورمیانه از تصمیم آمریکا برای از سرگیری کمک های نظامی خود به لبنان خبر داد.

- "بشار اسد" در دیدار با جرج میچل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید تمامی سرزمین های اشغالی را به صاحبان اصلی آنها بازگرداند.

- پلیس لندن 5 نفر را به اتهام تلاش برای اقدام علیه پاپ بندیکت شانزدهم بازداشت کرد.

- "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر لگدمال کردن پرچم آمریکا را در قبال هتک حرمت قرآن کریم خواستار شد.

- "مانوئل زلایا" رئیس جمهور سابق هندوراس بار دیگر خواستار بازگشت به کشورش شد.

- سازمان ملل متحد برای تسریع در امر کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان خواستار جمع آوری کمک هایی به میزان دو میلیارد دلار شد.

- مقامات کره جنوبی و کره شمالی در روزهای آینده برای دومین بار با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

- در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان دفاتر رادیو و تلویزیون این کشور در کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت.

- "هوگو چاوز" اعلام کرد که به "لری پالمر" سفیر تعیین شده آمریکا در کاراکاس اجازه ورود نخواهد داد.

کد مطلب 1153108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها