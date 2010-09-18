نشست جهان پس از 11 سپتامبر در مهر/ ریشه یابی ایران هراسی و اسلام هراسی

کیهان برزگر در جمع بندی نشست "جهان پس از 11 سپتامبر" در خبرگزاری مهر درباره پیامدهای حادثه 11 سپتامبر برای ایران گفت: در این مسئله که وقایع 11 سپتامبر برای ایران فرصت بود یا تهدید باید به این موضوع اشاره کرد که "زلمای خلیل زاد" در یک سخنرانی در سال 2008 گفت: ایرانی ها باید یک چک برای ما بفرستند چون ما آنها را از دو دشمنی که در همسایگی آنها بودند نجات دادیم که یکی طالبان و دیگری صدام حسین بود.

این اظهارات تحلیلی زیرکانه است که ایرانی ها واقعا از حوادث 11 سپتامبر نفع بردند، اما به اعتقاد من اینطور نبوده است. به هر حال اتفاقی افتاده است که موجب از میان برداشته شدن رژیم صدام و طالبان بدون هزینه ای برای ایران شده، اما آمریکایی نمی توانند ادعا کنند که این کار را برای ایران انجام دادند. در واقع این لشکرکشی آمریکا مسائلی را هم بوجود آورد که هزینه های زیادی برای ایران داشت. نخست اینکه با از بین رفتن طالبان و رژیم بعثی نیروهای آمریکایی جایگزین آنها شدند و شما در نظر بگیرید که قریب به 200 هزار نظامی خارجی در اطراف مرزهای یک کشور مستقر شوند. همین مسئله باعث تحمیل هزینه های زیاد به ایران شد چرا که دیگر فضا امنیتی شده و وقتی فضا امنیتی شود شما باید آماده باش برای بحران باشید به ویژه اینکه در آن زمان "جرج بوش" سرمست از جنگ هم بود و مدام می گفت که هدف بعدی ایران است.

وی افزود: بنابراین این مسئله یک هزینه جدیدی را بر ایران تحمیل کرد. پس مشاهده می شود که همچنان جنگ درعراق و افغانستان و مسائل همراه آن همچون نا امنی و مهاجرت ادامه دارد که همگی اینها هزینه حضور نظامیان بیگانه در خاورمیانه است که تنش و بحران را در منطقه افزایش داده است. در واقع اینکه برخی از غربی ها می گویند 11 سپتامبر برای ایران نفع داشته است درست نیست چون این مسئله هزینه هایی زیادی را هم به ما تحمیل کرده است.



این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: اما اینکه ایران چگونه از این وضعیت جدید استفاده کرد، باید بگویم که استراتژی ایران در همکاری با آمریکا تست بسیار بزرگی برای ورود به گفتگوهای استراتژیک با واشنگتن بود. به نظر من تصمیم در آن زمان تصمیم درستی بود اما تفکر ایران در آن زمان این بود که می تواند از طریق یک بحران وارد گفتگوهای همه جانبه و استراتژیک با آمریکا در قالب یک پکیج (بسته) منطقه ای شود. در واقع در آن زمان اگر آمریکا می توانست وارد گفتگوهای جامع استراتژیک با ایران شود این مسئله به نفع ایران بود. اما به هر حال این یک آزمایش بود که به نتیجه مثبتی منجر نشد.

البته بعدها مشخص شد که استراتژی و ایدئولوژی نومحافظه کاران در این مسئله کاملا متفاوت بود ونتیجه این شد که به جای اینکه آمریکا به ایران از همکاری در جنگ با طالبان (کمک اطلاعاتی و مالی به نیروهای شمال برای سیطره بر کابل) پاداش بدهد، از ایران به عنوان محور شرارت نام برد. این محور شرارت در واقع آغازی بر یک تنش و شکاف ایدئولوژیک میان ایران و آمریکا بود که تا سالها بعد تبعات آن ادامه دارد.

برزگر افزود: به واقع بزرگترین اشتباه آمریکا این بود که درست در زمانی که شرایط برای همکاری ها و گفتگوهای استراتژیک با ایران آماده بود واشنگتن بر اساس تفکر لیدرشیپ بر جهان جهت سیاست خود را از آن نیاز به سمت ایدئولوژی تغییر داد. به اعتقاد من سیاست ایران در آن زمان درست بود اما این آزمایش نشان داد که آمریکا واقعا دارای منافع عمیقی در خاورمیانه است و اینگونه نیست که به راحتی وارد گفتگوهای راهبردی با ایران شود چون این مسئله تبعاتی را هم برای آمریکا خواهد داشت. ایران بر اساس راهبرد نومحاظه کاران به عنوان منبع اصلی تهدید معرفی شده بود و گفتگوی با ایران به معنای به رسمیت شناختن ایران بود که در استراتژی 8 ساله بوش به عنوان تهدید معرفی شده بود. این مسئله نشان داد که آمریکا نمی تواند به سادگی منافع تعریف شده خود در خاورمیانه را بر هم بزند و این تنش همچنان ادامه دارد.



دکتر مطهر نیا در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: من از بعد دیگری به این موضوع نگاه می کنم که بیشتر به دیدگاه ایران متوجه می شود. بله، آمریکایی ها مرتکب اشتباهی شدند که ایران را با توجه به همکاری های آشکار و پنهان درباره مدیریت اوضاع افغانستان کرد در محور شرارت قرار دادند.

این گزاره وجود دارد که ما در سیاست خارجی خود دچار یک مشکل مزمن هستیم و هنوز نتوانسته ایم میان منافع ملی و مصالح ملی یک پارادایم حاکم کنیم و هنوز تکلیف وزارت خارجه ما در این مسئله مشخص نیست و این به عقیده من مهمترین چالش در عرصه سیاست خارجی ماست. در واقع اگر این پارادایم با این تعریف صورت گیرد که منافع ملی عین مصالح ملی و بالعکس است و کنشگران بتوانند تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند.



این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: در اینجا ما این فرصت را به تهدید تبدیل کردیم همچنان که آمریکایی در تعامل با این مسئله اشتباه کردند باید بگویم که ما هم اشتباه کردیم. ایران برای آمریکا یک دشمن استراتژیک نیست بلکه یک رقیب ایدئولوژیک است. قدرت های جهانی بزرگی همچون چین، روسیه و کشورهای اروپایی متوجه شده اند پس از جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ سرد، هم اکنون ما در یک جنگ پنهان قرار داریم که در آن ایران و آمریکا به رقیب ایدئولوژیک هم تبدیل شده اند. در واقع آنها تمام تلاش های خود را به سمت یک جنگ پنهان سوق داده اند این است که در پرونده هسته ای نه انگلیسی ها نه چینی ها نه روسها بدنبال این نیستند که این موضوع به نقطه عطفی در حل مسائل واشنگتن و تهران شود و هرگاه بخواهد توافقی در این مینه مطرح شود هر پنج قدرت جهان به همراه سیستم های امنیتی شان در آن مانع تراشی می کنند. چون منافع انها در رقابت ایدئولوژیک ایران و آمریکا است.

بر این اساس ما باید از آن فرصت استفاده می کردیم اما بر اساس دیدگاههای کلام محورانه نتوانستیم در این مسئله از فرصت پیش آمده استفاده کنیم همچنان که آمریکایی ها هم از خود اراده ای نشان ندادند. می توان گفت که در این بازی که هردو نتوانستند از فرصت استفاده کنند نتیجه هم اکنون یک بر یک مساوی است.







دکتر هواسی نیز در این باره اظهار داشت: سیاست ایران پس از 11 سپتامبرمحکوم کردن این وقایع بود. اما در دوره پس از جنگ در عراق سیاست بی طرفی را ضمن محکوم کردن جنگ و حمایت از مردم این کشور در نظر داشت. پس از سقوط صدام آمریکایی ها بازهم به قدرت سخت تکیه کردند آنها 14 ماه پس از اشغال عراق "پل برمر" را حاکم کردند بعد آن را به یک عراقی دادند و زمانی که قانون اساسی عراق به میان آمد منافع ایران و آمریکا با هم همراه شد. آنچه در عراق رخ داد یک کنش طبیعی بود که اگر آمریکا اجازه شکل گیری آن را می داد یک فضای با ثبات در این کشور ایجاد می شد.



در ادامه دکتر برزگر در تکمیل جمع بندی "نشست جهان پس از 11 سپتامبر" اظهار داشت: اکنون در مسئله روابط آمریکا با جهان اسلام باید به این موضوع اشاره کرد که آینده این بحث بسیار مهم است. آمریکا باید تکلیف خود را با اسلام روشن کند. یعنی برای تعیین چالش و فرصت آمریکا باید مراقب باشد که چگونه آن را تنظیم کند.

کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه افزود: نکته ای که از آغاز نشست همگی به آن اشاره داشتیم این است که آمریکا درصدد است که تمدن آمریکایی را در دنیا برتر نگه دارد. آنها تمام امکانات خود را بسیج کرده اند تا راههای تداوم این لیدرشیپ بر دنیا را بیابند. بسیار هم در این راستا تلاش می کنند همانند پروژه هوشمندی که در موسسه رند انجام شده است. البته بر خلاف ما که این مسئله (رهبری آمریکا بر جهان) را در راستای سیاست های استکباری می دانیم خود آمریکایی ها این مسئله را منفی نمی دانند. آنها می گویند ما امکاناتی داریم که به اینجا رسیده ایم و مسئله مهم این است که این جایگاه را حفظ کنیم. دائما هم در این زمینه مثال می زنند که امپراتوری بریتانیا نتوانست اهداف خود را تعیین کند و به همین علت سقوط کرد.

دکتر برزگر خاطر نشان کرد: از جنبه اقتصادی بخش اعظمی از اقتصاد دنیا مربوط به آمریکا می شود، از لحاظ فرهنگی هم ادعاهایی دارند. از جنبه سیاسی که نکته مهم بحث است باید به این مسئله اشاره کرد که آمریکایی ها نیاز دارند هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ سیاست خارجی علیه موضوعی بسیج شوند؛ این اهرم بسیج شدن زمانی شوروی بود، پس از فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد به جنگ تمدن ها یعنی شکاف فرهنگی بین آمریکا و اسلام تغییر پیدا کرد و هم اکنون آنها به دنبال موضوع به اصطلاح "اسلام افراطی" هستند و ادعا دارند که ایران هم بخشی از آن است. این مسئله به نقطه بسیج آمریکایی ها در داخل و موضوع اصلی اجرای سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده و آنها آن را به مسئله تروریسم هم مرتبط می کنند. آنها هم اکنون یک دشمن جدید به نام "اسلام افراطی" ساخته اند که متاسفانه این امر با فعالیت هایی که القاعده انجام می دهد به مسئله عملیاتی تروریسم تبدیل شده و البته آنها این تروریسم را نیز وارد فاز تروریسم هسته ای کرده اند.

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در ادامه افزود: در واقع آنها به دنبال این مفهوم هستند که پیامد افراط گرایی، همان تروریسم است که این امر می تواند با دستیابی به مواد هسته ای به تروریسم هسته ای تبدیل شود و در واقع این نوع تروریسم، امنیت جهان را در معرض خطر قرار می دهد.



البته باید به این مسئله هم اشاره کرد که درست است که آمریکایی ها دم از روشنفکری و پیشرفت های علمی می زنند اما مردم آمریکا مردم محافظه کاری هستند و چون محافظه کار و سنتی هستند بسادگی تحت تاثیر موج های سیاسی قرار می گیرند. به عنوان مثال جرج بوش با وجود اینکه در دوره نخست ریاست جمهوری با انتقادات گسترده ای مواجه شد به گونه ای بازنده محسوب می شد اما در دور دوم باز هم مردم آمریکا وی را انتخاب کردند چون آنها را به این مسئله قانع کرد که تنها خودش می تواند در برابر تروریسم بایستد. آمریکایی ها به دنبال این هستند که با توسل به مسئله تروریسم هسته ای هم جبهه داخلی و هم جبهه خارجی (کشورهای جهان) را علیه این مسئله بسیج کرده و آن را به مهمترین تهدید فوری بدل کنند تا رهبری خود را بر جهان تداوم بخشند که این هم فرصت محسوب می شود و هم چالش.



برزگر در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من این درست است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی قدرت های اقتصادی محسوب می شوند اما از لحاظ تفکر و استراتژی بعضا دچار اشتباهات استراتژیک می شوند. من در اینجا مجددا تئوری توطئه را در وقایع 11 سپتامبر 2001 رد می کنم در واقع آمریکایی ها آنقدر هم قدرتمند نیستند که همه مسائل را تحت کنترل خود داشته باشند. ممکن است جنگ را شروع کنند اما نمی توانند نتیجه دلخواه را بدست آورند. به واقع هژمونی آمریکا توسط نیروهای جدید بتدریج به چالش کشیده می شود. اما این بدان معنا هم نیست که آمریکا در حال از بین رفتن است اما می توان گفت که با چالش های جدی روبروست.

دکتر مطهرنیا نیز در جمع بندی اظهارت خود با اشاره به کارگاه دو روزه موسسه رند در سال 2005 درباره اندازه گیری قدرت ملی که در آن کارشناسان اطلاعاتی آمریکا به دعوت سیا حضور داشتند، افزود: در این نشست به 8 شاخص در اندازه گیری قدرت ملی تاکید شد که شامل سیاست بین الملل، مسائل اقتصادی، انرژی، منابع محیطی و کیفیت عمومی، محیط سیاسی اجتماعی داخلی، جمعیت، کشاورزی و فناوری.

کنفرانس در روز اول به رده بندی کشورها بر اساس این شاخص ها اختصاص یافت. اما در روز دوم کارشناسان بر این مسئله تاکید کردند که آمریکا با قدرت سخت نمی تواند به اهداف موردنظر خود دست یابد بلکه باید از قدرت نرم استفده کند. من معتقدم همین ارزیابی ها منجر به این مسئله شد که آمریکا دست به باز تعریف راهبردهای خود بزند. در گزارشی که در کنفرانس نتایج آن مورد بحث قرار گرفت به این مسئله اشاره شد که قدرت آمریکا هم اکنون (سال 2005) به تنهایی 20 درصد از قدرت جهان، چین و اتحادیه اروپا هر کدام 14 درصد، هند 9 درصد، برزیل و کروه جنوبی و روسیه هر کدام دو درصد از قدرت جهان را در اختیار دارند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در آنجا به این مسئله هم اشاره شد که این تناسب تا سال 2015 ناپایدار است و ممکن است تحولاتی را شاهد باشد. مشاهده می شود که در سال 2008 که بحران اقتصادی پیش آمد آمریکایی ها قبل از آن به فکر آن بوده اند. در واقع آمریکای پس از دولت "دونالد ریگان" وجود نومحافظه کاران را طلب می کرد، مردم نیز شعارهای آن را پسندیدند و به بوش دوم رای دادند. اما نومحافظه کاران به جای اینکه لیبرال دموکراسی نرم که منطبق بر اصول آمریکایی است پیش بگیرند به سمت یک لیبرال دموکراسی رادیکال (سخت) حرکت کردند. همچنین سیاست خارجی آنها بیشتر از هر چیزی منطبق بر جکسونیسم شد. پس از آن بود که اوبامائیسم از آن برخاست چون مشاهده کردند چهره آمریکا طی دوران سیطره نومحافظه کاران برکاخ سفید بسیار مخدوش شد.



مطهرنیا در ادامه تاکید کرد: در گام بعدی آمریکایی ها به دنبال معرفی آنچه اسلام میانه رو می خوانند همانند ترکیه به عنوان الگو هستند. آنها می خواهند همین شیوه را نیز در لبنان اجرا کنند. زمانی که رهبر معظم انقلاب از "سید حسن نصرالله" به عنوان رهبر جهان عرب نام می برد و نامی از جهان اسلام نمی برند این مسئله کاملا هوشیارانه است. آنها در واقع به دنبال این هستند که یک اسلام میانه رو خارج از ایران معرفی کنند. اوباما هم در همین راستا آمده که به اصطلاح اسلام رو را تقویت کند. اوباما هم یک کنشگر است که می تواند این کار را تسریع ببخشد. البته اوباما هم در این مسئله با چالش های به جای مانده از محافظه کاران روبروست و نمی تواند به راحتی از نقطه صفر فعالیت ها را از سر بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم تاکید کرد: من معتقدم آمریکایی ها درک کرده اند برای اداره خاورمیانه نیازمند یک مدل رقیب در برابر مدل انقلاب اسلامی هستند. به نظر آنها انقلاب اسلامی ایران یا باید خود را از رقابت ایدئولوژیک با آمریکا کنار بکشد و یا به یک متحد تبدیل شود. یا اینکه آمریکا چاره ای جز این نمی بیند که برای مهار ایران در میان مدت کشوری را به عنوان مدل برتر نشان دهد.

مطهر نیا ادامه داد: در واقع آمریکا درپی اجماع جهانی علیه ایران در بعد اسلام هراسی و سپس اجماع منطقه ای در بعد ایران هراسی است. اگر ایران در برابر آمریکا قرار گیرد حتما آن چیزی که آمریکا می خواهد محقق نمی شود.