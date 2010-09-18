سید جلال یحیی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آقای سعیدلو حدود یکسال است که سکان هدایت ورزش را در دست گرفتهاند و مدت سپری شده را به شناخت وضعیت موجود و فضای ورزش کشور گذرانده است در حالیکه پیش از ایشان آقای علی آبادی مسئولیت سازمان و کمیته ملی المپیک را برعهده داشتند و موفقیتهای امروز ورزش کشور را باید به حساب برنامهها و فعالیتهای گذشته سازمان تربیت بدنی گذاشت تا مدیریت یکساله آقای سعیدلو.
یحیی زاده تصریح کرد: اساسا هر نتیجهای، چه پیروزی و چه شکست در بازیهای آسیایی نیز نمی تواند به حساب مدیریت یکساله علی سعیدلو گذاشته شود. البته این مدیریت در شکستها می تواند تاثیرگذار باشد و نباید شرایط را به گونهای فراهم می آوردند که تیمهای ورزشی ما از مدال آوری بازبمانند اما نمی توان این سهم را به پیروزیها و موفقیتها نیز تعمیم داد.
یحییزاده اضافه کرد: آقای سعیدلو در بحث وقت گذاشتن برای ورزش، تصمیم گیریها و سیاست گذاریها عملکرد موفقی داشتهاند بویژه در بحث افزایش بودجه فضاسازی مناسبی با دولت و نمایندگان مجلس داشتند و در مجموع عملکرد ایشان از این نظر قابل قبول بوده که می تواند به بهبود شرایط ورزش کشور در آینده کمک کند.
وی با اشاره به انتصابهای دوره مدیریت سعیدلو اظهار داشت: ایشان در ابتدای تصدی پست ریاست سازمان در برخی انتصابهایشان بسیار خوب عمل کردند که با اقبال جامعه ورزش روبهرو شد ولی پس از آن انتصابها به روال گذشته بازگشت و مدیرانی که مسئولیت بخشهای ورزش را عهدهدار شدند چندان برای حوزه ورزش مناسب نبودند.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی وجود اختلافات عمیق بین مدیریت سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را نقطه ضعف بزرگ ورزش کشور عنوان کرد و یادآور شد: این اختلافات در یکسال گذشته شدت و عمق بیشتری یافته و زمینه ساز بروز حاشیههای زیادی در ورزش کشور شده است که امیدوارم دامنه این اختلافات به ورزش کشور لطمه نزند.
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد نمره 20 سعیدلو به عملکرد مدیریت خود در سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: من به نظر ایشان احترام می گذارم اما اعتقاد دارم بروز برخی حاشیهها در طول یکسال گذشته اجازه نداد تا نمره مدیریت ایشان در ورزش 20 باشد و تصور من این است که با تلقی چنین نمرهای برای خودشان قصد شوخی با جامعه ورزش را داشتهاند.
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