فهرست 20 کالای ممنوعه وارداتی/ وداع موقتی برنج خارجی با بازار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی بعد از دریافت نامه همتای خود در وزارت بازرگانی، واردات 49 قلم محصول کشاورزی را به شیوه قبلی ممنوع اعلام کرد. در این میان ثبت سفارش 20 قلم از این 49 قلم به صورت کامل ممنوع شده و 29 قلم دیگر نیز صرفا با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است.

در پیوست این نامه، وزیر جهاد کشاورزی از این 49 قلم کالا با عنوان "محصولات حساس کشاورزی" یاد کرده است که مشمول ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می شوند.

بر این اساس ثبت سفارش گندم و مخلوط گندم، برنج، گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده، گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد، تخم مرغ، تخم پرندگان بدون پوست، عسل طبیعی، پیاز و موسیر، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، سایر میوه های سخت پوست تازه یا خشک کرده حتی پوست کنده، مرکبات تازه یا خشک کرده، انگور تازه یا خشک کرده، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو و هلو، سایر میوه ها، میوه نپخته یا پخته شده، میوه های محفوظ شده، میوه های خشک کرده، پوست مرکبات یا پوست خربزه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

این درحالی است که تعرفه برخی از این محصولات نیز افزایش بسیار زیادی داشته است، به این معنا که اگر روزی در آینده، وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصولات را مجاز و ثبت سفارش آنها را از حالت ممنوعیت خارج کرد، واردکننده با تعرفه بالایی آن را به کشور وارد کند.

از جمله کالاهای با تعرفه بالا می توان به سیر اشاره کرد که تعرفه آن از 100 به 150 درصد، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه از 20 درصد به 100 درصد، پیاز و موسیر از 30 به 100 درصد افزایش یافته است.

در میان این 49 قلم کالا نیز، واردات برخی تنها با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است؛ ولی تعرفه آن ها به شکل فزاینده ای افزایش یافته است. به عنوان مثال تعرفه واردات جو دو سر از 15 به 40 درصد، قند و شکر از 35 و 20 به 70 درصد، ملاس ها از 15 به 70 درصد و سیب زمینی از 30 به 50 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، افزایش تعرفه ها و ممنوعیت واردات در برخی محصولات از جمله برنج، گوشت، سیب زمینی و قند و شکر به نظر می رسد باعث بروز مشکلاتی در تنظیم بازار شود، به این معنا که تولید داخلی به اندازه کافی در برخی از این اقلام نیست و همواره واردات توانسته مابه التفاوت تولید و نیاز داخلی را جبران کند، بنابراین به نظر می رسد که تنها اعلام ممنوعیت اقلام محصولات کشاورزی کافی نباشد و در کنار آن باید در جهت افزایش تولید داخلی نیز گام برداشته شود.