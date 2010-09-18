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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۱

فلسفه سیاسی توماس پین بررسی شد

فلسفه سیاسی توماس پین بررسی شد

فلسفه سیاسی توماس پین فیلسوف انگلیسی در قالب کتابی که توسط انتشارات فلوتینگ منتشر شده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثر کلاسیک توماس پین به شمار می‌رود که در آن فلسفه سیاسی وی ارائه شده است. توماس پین (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹) اندیشمند انقلابی و ایده‌آلیست انگلیسی بود، وی بیشتر عمر خود را در آمریکا و فرانسه گذراند. 

کتاب "حقوق انسان" اثری است در فلسفه سیاسی که توماس پین در آن به طرفداری از لیبرالیسم پرداخته و فلسفه سیاسی خود را  بیان می‌کند.

"پین" جامعه را نمایش ایده‌آلهای انسان و حکومت را شری ضروری می‌داند. این اثر در پاسخ به دیدگاه ادموند برک درباره انقلاب فرانسه به نگارش درآمده است.

جایی که ادموند برک به انقلاب فرانسه می‌تازد و آن را مورد هجوم قرار می‌دهد، پین از این انقلاب دفاع کرده و در پاسخ به وی این کتاب را به نگارش در می‌آورد که از آثار مهم در فلسفه سیاسی غرب به شمار می‌رود.

این اثر کلاسیک با عنوان "حقوق انسان: پاسخ به دیدگاه برک درباره انقلاب فرانسه" منتشر شده است.

کد مطلب 1153122

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