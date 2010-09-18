امیر قمی مربی سازنده اهل شهرری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: وقتی یک مربی چند دوره رقابتهای جهانی و چندین دوره المپیک را تجربه می کند باید بتواند تیم تحت رهبری خود را به سرمنزل مقصود برساند، ولی در ایران آب سربالا می رود و مربی با تجربه ما با تیم های خود بدترین نتایج را کسب می کند، دلیل آن هم سازوکار نامناسب انتخاب مربی است.

وی ادامه داد: امینی و حاج یوسف زاده بیش از15 سال است که در تیم‌های ملی و فدراسییون نقش دارند، این دو هرچه داشتند در همین مدت برای جودو خرج کرده اند زمان آن رسیده تا فکری نو و ایده ای جدید به جودو ایران تزریق شود. کسی تا به حال سئوال نکرده از این همه تجربه امینی و حاج یوسف زاده چرا یک کتاب یا CD برای استفاده جامعه جودو بیرون نیامده است؟

این مربی سازند که شاگردانش نزدیک به 300 مدال بین المللی در تیم های مختلف کسب کرده اند افزود: متاسفانه فدراسیون نه تنها از مربیان قهرمان پرور استفاده نمی کند بلکه در بسیاری از مواقع مانع از فعالیت آنها می شود. من برای خودم نمی گویم و انتظار ندارم از من استفاده شود چرا شخص امینی با من مشکل دارد چون نمی تواند به لحاظ فنی چیزی در مقابل من ارائه دهد، جودو برای بازگشت به اصل خود باید به مربیانی که برای رسیدن قهرمانان به تیم ملی تلاش می کنند بها دهد. مربیانی چون خانی نیا از گیلان ، ناخدا از شیراز ، غضنفری از خراسان و ...

قمی در بخش دیگری از گفتگویش با خرنگار مهر افزود: به لیگ جودو نگاه کنید، هیچ بازدهی ندارد. در لیگ قراردادهای سفید از جودوکار امضا می گیرند و بعد هم یک روزه آن را تمام می کنند. از سوی دیگرسازندگی در جودو معنا ندارد. نتایج تیم های نوجوانان و جوانان حاصل صغرسنی بود و بس. از این دست مشکلات زیاد است. بررسی دقیق در پیکره جودو مشکلات آن را نمایان می سازد و من تمام ادعاهای خود را با دلیل و مدرک ثابت می کنم. این افراد جودو ایران را نابود کرده اند.

مربی سابق تیم ملی افزود: از سازمان تربیت بدنی می خواهم نسبت به نتایج و اتفاقات جودو واکنش نشان دهد، اگر می خواهیم تیم ملی در گوانگجو نتیجه بگیرد باید از فردای بازگشت تیم ملی روند کار را تغییر دهیم. اگر کار به همان شیوه سابق ادامه پیدا کند بازهم همان نتایج ضعیف تکرار خواهد شد.

تیم ملی جودو ایران در رقابتهای قهرمانی جهان که روز دوشنبه در توکیو به اتمام رسید نتوانست به مدالی دست پیدا کند.