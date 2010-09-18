23 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند/ میداودی و مجیدی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را به شرح ذیل اعلام کرد: سید مهدی رحمتی، ابراهیم میرزاپور، علیرضا حقیقی ، خسرو حیدری، هاشم بیک زاده ، هادی عقیلی ، محمد نصرتی، سید جلال حسینی، حنیف عمران زاده، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، فرزاد آشوبی، پژمان نوری، محمد نوری، ایمان مبعلی، غلامرضا رضایی، میلاد میداودی، میلاد زنیدپور، هادی نوروزی، کریم انصاری فرد، محمدغلامی، مهرداداولادی و فرهاد مجیدی بازیکنانی هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

والی زاده خاطرنشان کرد: از تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل در پیش بودن دیدار برگشت این تیم با پوهانگ استیلرز کره جنوبی بازیکنی به این اردو دعوت نشده است.

وی درباره دعوت شدگان به اردو گفت: از سوی کادر فنی تیم ملی پیش از این اسامی 30 بازیکن به کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا اعلام شده و بر اساس مقررات این کنفدراسیون هر تیم باید با 20 نفر(3 دروازه بان و 17 بازیکن) به اردن سفر کند. بر همین اساس 23 بازیکن از جمع آن 30 نفر به اردو دعوت شدند. البته از آنجا که امکان ادامه آسیب دیدگی محمد غلامی وجود دارد و چند بازیکن سرباز نیز با مشکل خروج از کشور مواجه هستند واز سوی دیگر هفته نهم رقابتهای لیگ برتر هم روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود، در صورت ضرورت امکان جابجایی بازیکنان در فهرست نهایی 20 نفره اعزامی به اردن وجود دارد.

والی‌زاده همچنین افزود: بازیکنان دعوت شده باید حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه 29 شهریورماه خود را در محل هتل آکادمی فوتبال به کادر فنی معرفی کنند.