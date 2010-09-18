تالاب پریشان کانون تازه گرد و غبار/ تبدیل بستر پریشان به پیست خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب پریشان در نزدیکی شهر کازرون که به گفته مدیر کل جدید اداره محیط زیست استان فارس 90 درصد اعتبار زیستی خود را به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی از دست داده، همچنان از برداشت بی رویه آب از سفره های تامین کننده رنج می برد و حریم مرز بندی نشده اش از دستبرد کشاورزان و زمین خوارن در امان نیست.

حیسنعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی از انجام مراحل تعیین مرز تالاب پریشان برای پروژه حفاظت از تالابهای ایران خبر می دهد که یک فعال محیط زیست و عضو سازمانهای غیر دولتی محیط زیست در کازرون گفت: هیچ مرزی برای تالاب تعین نشده و هر روز از حریم تالاب به نفع متجاوزان زمین خوار کاسته می شود.

محسن عباسپور که در طول فعالیتهای نجات بخش تالاب پریشان در جریان فرایند این عملیات قرار دارد و در چهار سال گذشته فعالیتها مختلفی را در دریاچه انجام داده در گفتگو با مهر افزود: بی توجهی به ساخت پژوهشگاه تالاب پریشان و سرنوشت نامعلوم یک میلیارد تومان اعتبار ساخت این پژوهشگاه نشان دهنده بی توجهی به سرنوشت دریاچه پریشان در ساختار مدیریتی محیط زیست استان و کشور است.

وی با اشاره به مصوبه استانی در دومین سفر هیئت دولت به استان فارس در مورد ایستگاه تحقیقاتی تالاب پریشان افزود: مدیرکل محیط زیست استان معلوم نیست طبق کدام قانون با وزارت نفت وارد مذاکره شده تا بودجه اختصاصی یک میلیارد تومانی را به جای ایستگاه پژوهشی پریشان صرف ساخت و تکمیل ساختمان اداری کند.

عباسپور عبور و مرور ماشینها در بستر خشک تالاب پریشان را نشانه ای از بی توجهی بیش از پیش به تالاب دانست و گفت: بسیاری از روستائیان به دلیل نبود مدیریت و ممانعتهای جدی برای رفتن به اطراف دریاچه از میانبر خشکیده عمق تالاب استفاده می کنند که می تواند زمینه برخواستن خاک و ریزگردها و پراکنش آن به مناطق اطراف را فراهم کند.

مدیرکل اداره محیط زیست فارس نیز در این باره با اشاره به شدت خشکی دریاچه پریشان گفت: این احتمال وجود دارد که دریاچه پریشان به کانون گرد و غبار در منطقه تبدیل شود و پودرهای نمکین به زودی از بستر خشک این تالاب به محیط پیرامون پراکنده شود.

ابراهیمی تاکید کرد: این وضعیت می تواند ادامه کار در زمینهای کشاورزی اطراف را متوقف و حتی سفره های زیر زمینی را متاثر کند که با این وضعیت پوشش گیاهی منطقه را باید ویران شده تلقی کرد چرا که تداوم این وضعیت می تواند حتی خسارتهای مانند سیلابهای ویرانگر به بار بیاورد.

این مقام مسئول در محیط زیست استان فارس درباره بی تفاوتی به تداوم احداث چاههای غیر مجاز اضافه کرد: متولی این امر اداره آب منطقه ای است که ریاست کمیته استانی آب و وضعیت چاهها به عهده استاندار است و طی هماهنگیهای انجام شده با آنها وارد مذاکره شده ایم تا علاوه بر بستن چاههای غیر مجاز فعالیت چاههای مجاز را نیز قانونمند کنیم.

محسن عباسپور به مهر گفت: با تمامی فشارهای وارده حتی یک چاه غیر مجاز تا امروز پر نشده است و فعالیتهای غیر مجاز به شکلهای مختلف در حال انجام است.

ابراهیمی کارنامی در ادامه تاکید کرد: احیای تالاب پریشان را با توجه به وجود تنها یک چشمه فعال از تعداد چشمه های تامین کننده آب دریاچه با ساختن آبگیر کوچکی برای مدیریت بهتر آب این چشمه آغاز کرده ایم که عملیاتی مقدماتی محسوب می شود و در صورتی که بتوان آن را به خوبی مدیریت کرد در کمیته استانی مطرح و به سرعت پیگیری شود تا با همکاری امور آب منطقه ای نجات تالاب پریشان عملی شود.

مدیرکل اداره محیط زیست فارس با تاکید بر اینکه تعیین حریم تالاب پریشان در حال انجام است و نقشه برداری کامل در این زمینه انجام شده گفت: حدود و مرزهای تالاب از همه طرف پایه کوبی شده و مطالعه در دریاچه با مشاوره های مشاور بین المللی طرح حفاظت از تالابهای ایران در حال انجام است و امیدواریم دست متجاوزان به حریم تالاب را عقب بنشانیم.

از دیگر سو محسن عباسپور اضافه کرد: دریاچه پریشان نیاز به مراقب بیشتر و آمادگی کامل برای جلوگیری از تبعات زیست محیطی خشکی دریاچه دارد و البته باید گفت که طرح حفاظت از تالابها بسیار منفعلانه عمل کرده و هنوز نتوانسته طرح معیشت جایگزین برای مدیریت هر چه بهتر جوامع محلی برای جلوگیری از تخریب دریاچه را اجرایی کند.

وی افزود: عبور و مرور ماشینها از بستر تالاب پریشان بافت کف دریاچه را تغییر داده و به زودی با هیولای غبار در پریشان مواجه خواهیم بود که تبعات بیشماری برای منطقه و حتی کشور دارد. با این حال باید ضعف در مدیریت تالاب پریشان را هر چه سریعتر جبران کرد و از ادامه تبعات محیط زیستی در منطقه کاست.