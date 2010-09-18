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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود برخی سیل زدگان پاکستانی به ایران با پوشش متکدی

ورود برخی سیل زدگان پاکستانی به ایران با پوشش متکدی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ورود برخی سیل زدگان پاکستانی به مناطق شرقی کشورمان در پوشش متکدی خبر داد و گفت: در حال حاضر به دلیل فاصله طولانی مناطق سیل زده پاکستان با مرزهای شرقی ایران فعلا خبری از تجمع سیل زدگان نیست.

دکتر منصور شکیبا در خصوص آخرین اخبار از وضعیت سیل در پاکستان و تحرکات انسانی برای ورود به ایران به خبرنگار مهر گفت: تنها بعضی از پاکستانی ها به عنوان متکدی که قبلا نیز وارد کشورمان می شدند، از طریق مرز چابهار وارد مناطق شرقی ایران می شوند که البته تعدادشان زیاد نیست.

شکیبا با تاکید بر حساسیت پایگاههای مرزی کشور در ورود اتباع بیگانه به داخل خاک ایران، تصریح کرد: کسانی که قصد دارند از طریق مرزهای قانونی وارد کشور شوند، وضعیت جسمانی آنها در این پایگاهها مورد معاینه قرار می گیرد تا سلامت و یا بیماری آنها تایید شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام اینکه تا کنون مورد از وبا در شرق کشور گزارش نشده است، افزود: فقط چند مورد از کسانی که وارد کشورمان شده اند ناقل مالاریا بوده اند که تا زمانی بهبودی در قرنطینه مانده اند.

وی در خصوص ورود اتباع به داخل کشور از طریق مرزهای غیررسمی گفت: این احتمال هست که برخی اتباع از این طریق وارد مناطق شرقی کشورمان شوند که بر همین اساس نیروهای بهداشتی با گشت زنی در داخل شهرها و مشاهده این قبیل افراد، آنها را برای معاینه دقیق به مراکز درمانی ارجاع می دهند تا سلامت شان بررسی شود.

شکیبا اظهارداشت: آموزشهای لازم در زمینه رعایت بهداشت و مراقبتهای فردی در مقابله با انواع بیماریهای واگیر ارائه شده و تمامی مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین سایر دستگاهها و سازمانها در این زمینه از اطلاعات کافی برخوردارند.

 

کد مطلب 1153135

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