حمله سایبری؛ چالش امنیتی بزرگ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بیش از یکسال پس از سخنرانی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در این باره که حفاظت از شبکه های کامپیوتری از جمله اولویت های ملی است، دولت فدرال همچنان دست به گریبان سوالاتی کلیدی در این خصوص است که چگونه امنیت سیستم های کامپیوتری از جمله شبکه های شخصی را برقرار کند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: منتقدان بر این باورند که مقامات آمریکایی به طور کافی نتوانستند از شدت نگرانی ها در زمینه حریم شخصی کامپیوترها بکاهند یا نتوانستند به این مسئله پاسخ دهند که دولت تا چه حد باید با بخش های خصوصی در زمینه جلوگیری از نفوذ هکرها همکاری کند.

در همین حال مقامات آمریکایی هشدار داده اند که یک حمله سایبری پیچیده شبکه های کامپیوتری دولت آمریکا را فلج می کند.

"ویلیام جی لین" معاون وزیر دفاع آمریکا همچنین اخیرا از نفوذ هکرها به رایانه های پنتاگون و استفاده آنها از اطلاعات محرمانه این وزارتخانه حساس خبر داد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش یک فلش به یک رایانه شخصی قابل حمل (لپ تاپ) یکی از مقامات پنتاگون در خاورمیانه وصل می شود و از این طریق یک سرویس اطلاعاتی شروع به بهره برداری از اطلاعات موجود در این رایانه می کند.

به گفته معاون وزیر دفاع آمریکا، به طور معمول 100 سازمان اطلاعاتی خارجی تلاش می کنند تا به رایانه های پنتاگون نفوذ کنند و هر ساله اطلاعات زیادی از بخشهای مختلف سیستم اداری آمریکا در اختیار آنها قرار می گیرد، اما یکی از محلهایی که هکرها زیاد به آن سر می زنند سایت کتابخانه کنگره آمریکاست.