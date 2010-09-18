توجه به تعامل اندیشه از ضرورتهای همایش فلسفه است

دکتر لطف الله نبوی در گفتگو با مهر در مورد موضوع مقاله خود برای همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگارمهر گفت: عنوان مقاله من "متافیزیک در ساحت سوم و هزاره سوم" است که در آن سعی می‏کنم به نحوی دیالوگی بین فلسفه مشرق زمین و فلسفه مغرب زمین برقرار بکنم. در واقع با توجه به فضایی که در همایش است که باید به نوعی تعامل و تضارب آرا وجود داشته باشد فکر کردم این موضوع می‎تواند موضوع خوبی از این نظر باشد.

وی افزود: بحث من این است که تا به حال بشر دو ساحت فکری را پشت سر گذاشته و آماده می‎شود تا ساحت سوم را تجربه کند. اما آن دو ساحتی را که پشت سر گذاشته است عبارتند از ساحت تفکر صوری و دیگری ساحت تفکر ریاضی است.

استاد منطق و روش شناسی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: متافیزیک بویژه متافیزیکهای مشرق زمین بویژه نظامهای فلسفی که در ایران تأسیس شدند مثل نظام اشراقی و نظام صدرایی دارای یک مقوله خیلی مهم فلسفی هستند به نام تشکیک فلسفی(تشکیک به معنای حقیقت تشکیک نه به معنای شک فلسفی) در نتیجه در ساحت تفکر صوری و ریاضی آن‎گونه که باید تا به حال به خوبی و به درستی و به استحکام تدوین و تشریح نشدند در نتیجه فضای نوین و جدیدی لازم است که بتواند این متافیزیکهای مشرقی را بویژه حکمت متعالیه و همینطور فلسفه اشراق را درست تدوین و اثبات کند.

این محقق و پژوهشگر یادآور شد: در فضای تفکر فازی که بر بنیاد منطق فازی استوار است ما زمینه مناسبتری پیدا می‎کنیم برای اینکه از این متافیزیکها صحبت و بحث و آنها را تشریح و تدوین کنیم.

وی گفت: گویی صورتی وجود دارد و یک ماده و محتوایی، ماده و محتوای متافیزیک در مشرق زمین بارورتر و پر مایه‌تر است اما صورت دقیق مغرب را باید پیدا کند یعنی صورت منطقی را، که امروز در مغرب زمین صورت دقیقتری است و با این تعامل بین صورت و ماده امید است در هزاره سوم بشود افقهای جدید را در بحثهای فلسفی و فکری بویژه در مورد متافیزیک و فلسفه باز کرد.