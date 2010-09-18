محمدحسین صوفی، معاون صدا درباره سیاست‌های امسال این معاونت برای برنامه‌های هفته دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: تاریخ دفاع مقدس سراسر از افتخار، شکوه، عزت و عظمت مردم ایران است. این دوران برگ زرین مقاومت دلیران تاریخ کشور ما است. اگر بخواهیم نگاهی به افتخارات بعد از ایام دفاع مقدس داشته باشیم متوجه می‌شویم که تمام این مسائل ریشه در ارزش‌های دفاع مقدس دارد.

وی در ادامه افزود: بنابراین بر عهده رسانه‌ها است تا این لحظات را که سراسر از عبرت است را به شکل زیبا، هنرمندانه و هوشمندانه به سمع و نظر مردم برسانند.

معاون صدا خاطرنشان ساخت: بنابراین شبکه‌های رادیویی برنامه‌های مختلفی با موضوع‌های تبیین نقش امام خمینی (ره) در فرماندهی دوران دفاع مقدس، تبیین نقش دفاع مقدس در تحکیم انقلاب اسلامی، توانمندی جمهوری اسلامی ایران در دفع حملات دشمن، حفظ روحیه جهاد، ایثار و شهادت در راه خدا در میان مردم، تقویت فضای معنوی کشور، بزرگداشت جانبازان و صبر و استقامت آنها، انعکاس روحیه عرفانی رزمندگان در لحظات بحرانی عملیات‌ها، انعکاس نقش فرماندهان، تبیین نقش زنان و خانواده در تربیت نوجوان و جوانان دلیر و تبیین نقش مهم رادیو در دوران دفاع مقدس تدارک دیده‌ است.

صوفی ادامه داد: پخش برخی برنامه‌های هفته دفاع مقدس از 31 شهریور شروع و تا نهم مهرماه ادامه دارد. البته پخش برخی برنامه‌ها هم از 27 شهریورماه شروع شده است. در مجموع 251 عنوان برنامه از 19 شبکه رادیویی که حدود 9 هزار دقیقه‌ می‌شود در هفته دفاع مقدس روی آنتن می‌رود.

وی اشاره کرد: در هفته دفاع مقدس برنامه‌های گفتگومحور و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی از آن دوران پخش می‌کنیم. از سوی دیگر آثار ادبی و موسیقایی دوران دفاع مقدس هم انعکاس می‌دهیم. سعی کرده‌ایم در برنامه‌های نمایشی بیان هنرمندانه‌ای از وقایع دوران دفاع مقدس داشته باشیم. برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با طراحی سئوالات مناسب با مضمون دفاع مقدس و متناسب با هویت شبکه‌های مختلف و مخاطبان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

معاون صدا درباره اینکه امسال سعی کرده‌اید چه نگاه جدیدی به دوران دفاع مقدس داشته و برنامه‌ تولید و پخش کنید، گفت: امسال تنوع برنامه‌ها زیاد شده است. بنابراین در قالبهای مختلف گفتگو، ترکیبی، نمایش و ... برنامه پخش می‌کنیم. برنامه به لحاظ کیفیت هم افزایش می‌یابد. همچنین به بخش‌های مغفول مانده مثل همکاران رادیویی مان بیشتر توجه کردیم. آنها نقش برجسته‌ای در انعکاس فعالیت‌های دوران دفاع مقدس داشتند. در این هفته با دست اندرکاران این برنامه‌ها صحبت کرده و آنها را معرفی می‌کنیم.

صوفی یادآور شد: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس بر صلح دوستی مردم ایران، حماسه‌سازان عملیات‌های مختلف، نقش اقشار مردم در جنگ تحمیلی، تجلیل و تکریم شهدا و رزمندگان خارج از کشور، بررسی تاریخچه دفاع مقدس، خلاقیت رزمندگان، بزرگداشت دوران دفاع مقدس به عنوان بزرگترین حماسه کشورمان، استفاده از آرشیو غنی رادیو در دوران دفاع مقدس، استفاده از موسیقی و آواهای این دوران، نقش آفرینی و رشادت‌های اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی بررسی مرزنشین‌ها در این دوران، توجه به نقش نوجوانان و جوانان و مروجان مقبول در دوران دفاع مقدس تاکید داریم.

وی خاطرنشان ساخت: همانطور که می‌دانید سازمان صدا و سیما آرشیو بسیار خوبی از دوران دفاع مقدس دارد و ما هم سعی کرده‌ایم نهایت استفاده را از آرشیو برای پخش برنامه‌های متنوع داشته باشیم. همچنین اقدامات مراکز استان‌ها را منعکس می‌کنیم. گزارشگران برای تهیه گزارش‌های متنوع از مردم در سطح شهر اعزام می‌شوند. در مجموع برنامه‌های متنوعی برای هفته دفاع مقدس تهیه و پخش می‌شود.