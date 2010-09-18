قرآن سوزی جنگ روانی آمریکا برای تهییج مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "تی یری میسان" نویسنده کتاب معروف" شیادی وحشتناک" در گفتگویی در ارزیابی خود از مصادف شدن دو موضوع اعلام ساخت مرکز اسلامی در نزدیکی محل حوادث یازده سپامبر و تحرکات و اقدام به اهانت علیه قرآن کریم را آن هم در زمانی که دولت اوباما قول داده بود روابط با دنیای اسلام را بهبود بخشد گفت: اولا این جنگ روانی است و دوجنبه دارد. نکته اول هدف تحریکی است. چه چیزی می تواند یک مسلمان را خیلی تحریک کند؟ خوب معلوم است، سوزندان قرآن. آنها می دانند که واکنش صورت خواهد گرفت و وقتی واکنش باشد، برای رسانه های غربی این امکان پیش می آید که علیه مسلمانان تبلیغات کنند. همیشه ایده آنها شوراندن مردم علیه همدیگر است.

این تحلیل گر فرانسوی ادامه داد: جنبه دوم این است که آمریکا نیازمند تنظیم چهره خود به صورت منظم است، شاهد این تکنیکی است که از شصت سال پیش انجام داده اند، آمریکا بواسطه جنگ در خارج، نظرات و افکار عمومی را از جنایات داخلی و گذشته خود منحرف و همیشه طوری عمل می کند که انگار اتفاقی نیافتاده و همه چیز از اول شروع شده، چنانچه گویی در گذشته جنایتی انجام نداده اند.

میسان با اشاره به سخنرانی اوباما در مصر که از رابطه با جهان اسلام سخن رانده بود، افزود: اوباما هرگز از خود انتقادی نکرد و به جنایات آمریکا در گذشته اشاره ای ننمود؛ بویژه جنایات انجام شده در جهان اسلام، حتی به جنایات دوران استعمار هم اشاره نکرد؛ جنایاتی که اروپایی ها در جهان اسلام انجام دادند و حالا هم طوری رفتار می کنند که انگار گذشته شان پاک است. نمی توان این گونه عمل کرد، باید مشخص کرد چرا در این وضعیت قرارگرفته ایم باید مشکلات موجود را حل کرد، نمی توان جنایات گذشته را فراموش کرد و از حل مسائل بحث نمود.

تی یری میسان سوزاندن کتاب در هر فرهنگی را نماد بستن در بر روی روشنفکری و اندیشه دانست و گفت: این یک حرکت بسیار وحشیانه است. آنها می خواهند از طرفی تهییج کنند و از طرف دیگر وانمود کنند که می خواهند آن را کنترل کنند. می دانید که در قضیه ساخت مرکز اسلامی بحث های زیادی وجود داشت، این با قضیه قرآن سوزی هم مرتبط بود، آنها اول تحریک می کنند و بعداً مقامات آمریکایی برای ارائه باصطلاح راه حل وارد میدان می شوند، اگر واقعاً درست می گویند برای جلوگیری از سوزاندن قرآن اقدام کنند نه پس از سوزاندن. آنها پس از واکنش ها خواهند گفت چون افراط گری وجود دارد، پس این مرکز هم ساخته نشود در حالی که افراطی گری در همه جای دنیا وجود دارد آنها به نام دولت ادعای تضمین آزادی بیان مذهبی می کنند اما هم اهانت می کنند و هم انتظار دارند فراموش کنیم که درده سال گذشته آمریکا در خاورمیانه حدود دو میلیون مسلمان را کشته است. این را اصلاً به حساب نمی آورند همیشه بحرانی ایجاد می کنند که حواس ها را پرت کنند و همه از اصل قضیه غافل بمانند. این تکنیک آنهاست.