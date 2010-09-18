"ائتلاف سرمایه"؛ دریچه شکوفایی یا همایشی بدون رهاورد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس طی سالیان گذشته رتبه اول کشور در بحث تولید گندم را به خود اختصاص داده است و در این بین کمتر توجه ای به بخشهای سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان می شد در حالیکه فارس با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیلهای برتر در کشور می توانست به مرکزیت جذب سرمایه گذاران تبدیل شود که این مهم در این سالها محقق نشد.

اقتصاد تک بعدی استان فارس تا پیش از این بر پایه کشاورزی آن هم از نوع سنتی استوار بود و کسب رتبه اول تولید گندم همیشه مسئولان و مردم را در خوابی عمیق فرو می برد که در آن توجه به مخاطرات چنین اقتصادی تک وجهی نمی شد.

این شرایط در حالی برای استان فارس رقم می خورد که استانهای دیگر با بینشی عمیق تر نسبت به اقتصاد خود شرایط را برای ورود سرمایه گذاری های صنعتی آماده کردند و در این راه به توفیقاتی نیز رسیدند.

این شرایط ادامه داشت تا اینکه خشکسالی های پی در پی استان فارس و کشور را فراگرفت و از آنجایی که فارس بر اقتصاد کشاورزی سنتی خود استوار بود بیش از سایر استانها از این بابت ضربه خورد.

در کنار این امر نرخ بیکاری در استان فارس نیز نشان می داد که کشاورزی راه درمانی برای این معضل نیست و آنچه دوای درد اقتصاد استان فارس خواهد بود سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از جمله صنعت و ایجاد صنایع بزرگ در استان است از این رو طی سه سال اخیر بحث ورود سرمایه گذاری کلان از سوی بخش خصوصی مطرح و پیگیری هایی نیز در این خصوص صورت گرفت.

در این رهگذر در اردیبهشت ماه سال جاری شیراز به عنوان میزبان همایش جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور انتخاب شد. همایشی که مسئولان استان فارس در آن اعلام کردند که حدود 400 میهمان خواهد داشت. توصیفاتی که از این همایش می شد افقی پرامید را نشان می داد که در آن استان فارس می تواند به سوی صنعتی شدن و سرمایه گذاری های غیر کشاورزی به سرعت بیشتری حرکت کند.

بر این اساس بود که به قول مسئولان استان فرصتهای سرمایه گذاری در استان فارس در قابل بسته ها تدوین شد تا سرمایه گذاران بتوانند به راحتی فرصتهای سرمایه گذاری مورد نیاز خود را پیدا کنند.

در این بسته که در قالب کتابچه ای منتشر شده بود 10 طرح سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و توریست درمانی، 18 طرح در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، 49 طرح صنعتی و معدنی، هشت طرح کشاورزی و صنایع غذایی، سه طرح در زمینه انرژی، دو طرح در زمینه حمل و نقل، یک طرح ساختمان و صنایع وابسته و چهار طرح سرمایه گذاری در زمینه های نوسازی بافتهای فرسوده به عنوان پتانسیل آماده استان برای شروع سرمایه گذاری اعلام شده بود.

سطح کار به حدی وسیع بود که تالار حافظ شیراز که میزبان همایش بود دیگر جایی برای نشستن عده ای از میهمانان خارجی نداشت و بر همین اساس نیز رقمهای متعدد و میلیاردی نقل قول می شد که در این همایش خرج شده است.

بر این اساس امروز بیش از سه ماه از زمان برگزاری این همایش پرهزینه گذشته است اما هنوز خبری در خصوص به مراحل نهایی رسیدن حتی یک طرح که در همایش سرمایه گذاری مطرح شده بود نیز نیست و بر همین اساس نیز عده ای برگزاری این همایش را بدون تاثیرات لازم و کارکردهای مورد نیاز برای استان فارس دانستند و عده ای دیگر نیز آن را تجربه ای مناسب برای ورود استان فارس به عرصه سرمایه گذاری های کلان می دانند.

در این خصوص شنیده می شود که برخی از استانهای کشور مانند آذربایجان شرقی از این همایش دستاوردهای بیشتری را کسب کردند و در این رهگذر استان فارس از برخی دیگر استانها در جذب سرمایه گذاری عقب ماند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: بعد از برگزاری همایش سرمایه گذاری در فارس سازمان جهاد کشاورزی استان با تشکیل گروهی، بیشترین رایزنی ها را با سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام داده اما به دلیل طی کردن مراحل مختلف تا به امروز توافق نهایی حاصل نشده است.

مهرزاد خرد اضافه کرد: با یک سرمایه گذار ایتالیایی نیز در خصوص تولید نهالهای دانه دار و هسته دار و همچنین تاسیس کارخانجات صنایع تبدیلی با سرمایه گذاری بیش از دو میلیارد یورو جلساتی داشته ایم و توافقات اولیه حاصل شده که به زودی مراحل آخر توافقات انجام می شود.

وی ادامه داد: درخصوص سرمایه گذاران داخلی نیز سایتهای گلخانه ای مورد استقبال چندین نفر قرار گرفته که تاکنون با سه سرمایه گذار جلساتی داشته ایم و آنها آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این بخش تا 20 میلیارد تومان اعلام کرده اند.

صنعت، پتروشیمی و فولاد

در این همایش موضوعاتی نظیر صنعت و مجموعه هایی نظیر پتروشیمی، وفولاد و... نیز بود که تاکنون خبری از توافقی با سرمایه گذاران در این خصوص شنیده نشده است.

صنعت یکی از مورد توجه ترین بخشهایی بود که مسئولان استان فارس همواره برای صنعتی شدن فارس به آن نظر داشته اند و در این همایش تاکنون دستاوردی گزارش نشده است.

قادری: همایش جنبه شعاری داشت

در این رابطه نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در شیراز گفت: بیشتر به نظر می رسد همایش مذکور جنبه شعاری داشت و چندان کاربردی نبود.

جعفر قادری با اشاره به اینکه بعید می دانم این همایش چندان ثمری داشته باشد، عنوان کرد: هزینه کردن در این زمینه ها اگر معقول و منطقی باشد توجیه دارد.

وی همچنین با اشاره به گستردگی دعوت شدگان در این همایش نیز بیان کرد: تا آنجایی که اطلاع داریم برخی از افرادی که برای همایش دعوت شده بودندچندان در فاز سرمایه گذاری نبودند.

محمد جانی: همایش به میزان هزینه شده نتیجه بخش نبود

نماینده مردم شهرستان بوانات، آباده و خرم بید در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: همایش سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در استان فارس به اندازه ای که هزینه شد نتیجه ای به دنبال نداشت.

حجت الاسلام داود محمد جانی با بیان اینکه برگزاری اینگونه همایشها آنچنان هم بی تاثیر نیست، افزود: اگر به دنبال اجرای این همایش مسئولین فارس توانسته باشند 20 مورد سرمایه گذار جذب کنند باید گفت که برگزاری آن مفید بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری این همایشها باید با برنامه ریزی های جدی تری انجام شود تا تاثیر بیشتری را به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان بوانات، آباده و خرم بید گفت با اشاره به اینکه استان فارس از نظر صنعتی از استانهای دیگر مانند اردبیل عقب تر است، ادامه داد: در حال حاضر فارس با استانهایی نظیر آذربایجان شرقی و اصفهان از نظر صنعت مقایسه نمی شود چراکه فارس از استانهایی که در سالهای اخیر استان شده اند عقبتر است و مسئولان باید در بخش صنعت برنامه ریزی جدی تری داشته باشند.

پارک سرمایه گذاری گامی موثر در راستای توسعه صنعت

البته در خلال برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان فارس، پارک سرمایه گذاری در شیراز نیز افتتاح شد. این پارک قرار است با هدف تجمیع تمام ارگانهایی که در پروسه انجام یک سرمایه گذاری دخیل هستند و باید مجوزهای لازم و یا خدمات مورد نیاز را ارائه دهند تاسیس شده تا روند صدور مجوزها و مراحل اداری یک سرمایه گذاری با سرعت بیشتری انجام شود.

این کار در قدم اول به نظر می رسد کاری موثر و تاثیر گذار خواهد بود که بیشتر از همایش ائتلاف سرمایه برای استان فارس سودرسان باشد.

به گواه آمار نیز این پارک توانسته ظرف مدت کوتاه فعالیت خود، سرمایه گذاران متقاضی به فعالیت اقتصادی در استان را جذب کند و به نظر می رسد در شرایطی که استان فارس به شدت نیازمند توسعه صنعتی باشد این پارک می توان گره های موجود در روند سرمایه گذاری در استان را باز کند.

به هر حال همایش ائتلاف سرمایه گذاری در استان فارس تجربه ای بود که در آن مسئولان این استان با دقت نظر بیشتری برای برگزاری چنین همایشهایی اقدام کنند.

دعوت از طیف وسیعی از افراد برای این همایش به نظر می رسد تمرکز در اجرای اهداف را با چالش مواجه کرد و گستردگی همایش به حدی بود که نتیجه بخشی آن را تحت شعاع خود قرار می داد از این رو برای همایشهای بعدی باید به میزان مدعوین و کارکرد محوری آن دقت بیشتری شود تا اگر هزینه هایی برای برگزاری اینگونه مراسم صورت گیرد نتیجه بخش و مثمر ثمر باشد.