جایزه ملی علوم انسانی امریکا به رونالد دیویدسون تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این اندیشمند و استاد دانشگاه این جایزه را به سبب مطالعات خود درباره دین بودا کسب کرده است.
این جایزه او را قادر میسازد تا مطالعات خود درباره دین بودا را تکمیل کند. او به بررسی دین بودا در اوراسیا و در میان مهاجرانی که به این مناطق آمدهاند و مروج این دین بودهاند میپردازد.
او در بررسی خود بودیسم تانتریک را از قرن ششم میلادی تاکنون مورد بررسی قرار میدهد. این نوع بودیسم موسوم به بودیسم اسرارآمیز است.
او در بررسی خود با بوداییهای تبتی و ژاپنی که به اوراسیا مهاجرت کردهاند گفتگو کرده و با اندیشمندانی که در این حوزه مطالعات جدی دارند بحث و تبادل نظر کرده است.
رونالد دیویدسون استاد مطالعات دینی در دانشگاه فیرفیلد در کانکتیکات امریکا است.
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