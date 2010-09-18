خیران زنجانی 245 میلیون تومان برای آزادی زندانیان کمک کردند

علاءالدین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طبق بررسیهای به عمل آمده، 93 زندانی واجد شرایط دریافت این کمکها در زندانهای استان به سر میبرند که با فراهم شدن این مبلغ، 50 نفر از این افراد تا چندی دیگر آزاد خواهند شد.
وی ادمه داد: از امروز موضوع بررسی پروندهها جهت آزادسازی زندانیان آغاز شده است و افرادی که به خاطر مبالغ کم در زندان به سر میبرند، در اولویت قرار دارند.
کریمی افزود: امسال شاهد افزایش کمکهای نقدی مردم نسبت به سالهای گذشته بودیم که این مسئله، زمینه را برای آزادی تعداد بیشتری از زندانیان فراهم کرده است.
مدیرکل امور زندانهای استان زنجان به آزادی همه زندانیان مرتبط با دیه تا چندی دیگر اشاره کرد و افزود: از طریق کمکهای ریاست جمهوری به ستاد دیه کشور، همه زندانیان مرتبط با این موضوع در صورت اینکه بتوانند نصف مبلغ دیه را تخفیف گرفته یا پرداخت کنند، با کمک ستاد مابقی مبلغ پرداخت شده و افراد از زندان آزاد خواهند شد.
کریمی افزود: در همین راستا تاکنون 11 زندانی مرتبط با دیه از زندانهای استان آزاد شدهاند و زمینه آزادسازی 11 نفر دیگر نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه 30 زندانی به خاطر عدم توان پرداخت دیه در زندانهای استان به سر میبرند، گفت: امیدواریم تا چند ماه آینده هیچ زندانی به خاطر این موضوع در زندان نباشد.
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