عتیقه های دوران صفوی با لودر به موزه منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، توپهای جنگی متعلق به دوران صفویه که چهارم شهریور ماه در حین حفاری و لوله گذاری فاضلاب در بلوار ساحلی بندرعباس ما بین عمارت کلاه فرنگی و اسکله قدیمی بندرعباس کشف شدند، سرانجام بعد از روزها نگهداری در انبار کارگاه طرح فاضلاب بندرعباس، بالاخره با حضور نماینده میراث فرهنگی هرمزگان به موزه خلیج فارس بندرعباس منتقل شد.

نکته جالب این است که سازمان میراث فرهنگی هرمزگان هیچ وسیله ای را برای انتقال این توپهای بسیار سنگین در اختیار نداشت و این توپها توسط لودرهای متعلق به طرح فاضلاب شهری بندرعباس به موزه انتقال یافتند.

خوشبختانه در حین انتقال این اشیاء قدیمی به موزه هیچ آسیبی به آنها وارد نشد و به سلامت به موزه رسیدند.

مدیر کارگاه حفاری طرح فاضلاب بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: دو لوله توپ جنگی در حین حفاری طرح فاضلاب توسط بیل مکانیکی در عمق سه متری کشف شد که بلافاصله میراث فرهنگی را در جریان گذاشتیم.

میراث فرهنگی هیچ وسیله ای برای انتقال توپها نداشت

محی الدین خطیب اذعان داشت: نماینده میراث فرهنگی همان روز جهت بازدید به محل مراجعه کرد و پس از بررسی، لوله های توپ را مربوط به دوران صفویه دانست.

وی اضافه کرد: عملیات بارگیری و حمل توپها به موزه را خودمان انجام دادیم، در موزه به دلیل نداشتن وسیله بارگیری با ترفند خاصی توپ ها را پیاده کردیم و فکر می کنم همچنان روی زمین باقی مانده باشد، اما بالاخره صورت جلسه تنظیم و تحویل داده شد.

این در حالی است که نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که در حین انتقال این توپهای جنگی هر لحظه امکان آسیب دیدن آنها وجود داشت و سازمان میراث فرهنگی هرمزگان باید برای انتقال اشیا قدیمی که وزن بسیار سنگینی نیز دارند وسایل مورد نیاز را تهیه کند.

امیدواریم این توپها هرچه سریعتر برای نمایش در موزه آماده شوند تا مردم هرمزگان هم بتوانند این اشیا قدیمی و با ارزش را از نزدیک ببینند و با تاریخ استان خود در دوران صفویه بیشتر آشنا شوند.