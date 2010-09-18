خط آهن اینچه برون به آسیایه میانه کشیده می شود

عبدالحسین ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین طرح راه آهن گرگان به شاهرود نیز در دست بررسی و مطالعه است.

وی اظهار داشت: مرحله مطالعاتی راه آهن گرگان به مشهد مقدس روبه اتمام است و بزودی مرحله اجرای این طرح سراسری آغاز می شود.

وی به برخی اقدامات برای جذب سرمایه گذاران در منطقه اشاره و اضافه کرد و گفت: اکنون در شهرک اترک سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده است و برای ساخت پایشگاه در استان نیز رایزنیهای صورت گرفته است.

ناصری بیان داشت: ایجاد کارخانه لاستیک سازی سایپا در گرگان، از دیگر اقداماتی است که بهره برداری و اجرایی شدن آن می تواند در کاهش مشکلات ناشی از بیکاری موثر باشد.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بحث پتروشیمی نیز با تلاش و جدید مسئولان استان پیگیری می شود و عملیات اجرایی آن تداوم دارد.

وی به بحث کشاورزی در استان اشاره و اضافه کرد: برای پرداخت وجه محصولات کشاورزی خریداری شده از کشاورزان پیگیریهایی صورت گرفت و تا استیضاح وزیر بازرگانی پیش رفته ایم.

ناصری، تامین آب شرب گرگان را از دغدغه های اساسی دانست و گفت: برای تامین آب شرب در مرکز استان اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.