اعتبار نوسازی 4 هزار دستگاه خودروی عمومی اختصاص نیافت

داریوش باقرجوان در گفتگو با مهر درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای با اشاره به برنامه 5 ساله نوسازی ناوگان موجود در کشور، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مقرر شده است 12 هزار و 813 دستگاه ناوگان فرسوده در طول سالجاری نوسازی شود که نوسازی 2500 دستگاه مینی بوس از ابتدای شهریور ماه و 1500 دستگاه اتوبوس از خرداد ماه آغاز شده است.

وی با اشاره به امضای قراردادی میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و کارخانجات تولید کننده مینی بوس برای تامین 2500 دستگاه مورد نیاز این طرح، اظهار داشت: متقاضیان شرکت در این طرح می توانند ضمن انتخاب از میان محصولات این کارخانجات از 8 میلیون تومان وام بلاعوض به ازای صورتجلسه اسقاط خودرو فرسوده و 20 میلیون تومان وام بانکی 14 درصد استفاده کنند.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان سالجاری تعداد دستگاه های برنامه ریزی شده وارد چرخه حمل و نقل عمومی کشور می شوند، اعلام کرد: تا کنون 800 دستگاه اتوبوس نوسازی و وارد ناوگان جاده ای کشور شده است، ضمن اینکه از ابتدای شهریور تا کنون نیز 900 نفر برای نوسازی اتوبوس خود و شرکت در این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

باقر جوان اظهار داشت: قطعا با توجه به شرایط پیش رو - پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها - رغبت استفاده از ناوگان کاراتر افزایش خواهد یافت و ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم.

وی با مناسب ارزیابی کردن وضعیت خودروهای سواری کرایه موجود در ناوگان، تصریح کرد: با نوسازی 1500 دستگاه اتوبوس به عدد تکلیفی در برنامه خود می رسیم ، ضمن اینکه با برنامه طرح ریزی شده طی یک برنامه 5 ساله وضعیت ناوگان مینی بوسی نیز به وضعیت مطلوب خود برسد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: براساس ابلاغ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مقرر شده در سالجاری 12 هزار و 813 دستگاه از ناوگان جاده ای کشور متشکل از 8هزار و 813 دستگاه کامیون، 2 هزار و 500 دستگاه مینی بوس و 1500 دستگاه اتوبوس نوسازی شود، ضمن اینکه شرکت نفت 230 میلیارد تومان یارانه بلاعوض و بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان وام را به این طرح اختصاص دهند.

باقر جوان با بیان اینکه تا کنون هیچ عددی از این میزان اختصاص نیافته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تکنولوژی استفاده شده در خودروهای امروز نیاز به مصرف سوختی در حدود نصف خودروهای دهه 70 میلادی را دارد و از طرفی 55 درصد از سوخت کشور توسط همین ناوگان مصرف می شود، اجرای این طرح می توانست موجب صرفه جویی بسیار خوب در مصرف سوخت کشور باشد.

وی با بیان اینکه سازمان راهداری برای عدم مسکوت ماندن این طرح از منابع محدود خود برای اجرای این طرح در سالجاری هزینه کرده است، گفت: این دستگاه‌ها دلیل عدم تامین اعتبار خود را ابلاغ طرح در میان سال و در نتیجه نبود پیش بینی برای تامین آن اعلام کرده اند که امیدواریم این موضوع در سال آینده محقق شود.