فرهنگسراهای استان البرز تخصصی می شوند

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از مکان برگزاری جشنواره های سراسری همچون جشنواره فجر همزمان با تهران در استان البرز خبر داد و خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت برگزاری همزمان جشنواره های فجر در رشته های گوناگون از جمله تئاتر را دارا بوده و می تواند همگام با استان تهران در این مسیر گام بردارد.

وی وضعیت کنونی فرهنگسراها را نامتناسب با نیاز منطقه و استان البرز ارزیابی کرد و افزود: با تشکیل اداره کل استان البرز به دنبال ایجاد راهکار جهت فعالسازی هرچه بیشتر فرهنگسراها هستیم.

وی مجموعه فرهنگسراهای شهرستان کرج و شهرهای اقماری را شش باب خواند.



آشنا تاکید کرد: رفع نقایص و مشکلات فرهنگسراها و تامین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه ها از مهمترین فعالیتهای آینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.



این مدیر فرهنگی استان البرز بر ایجاد انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر مجموعه ارشاد با اصحاب فرهنگ و رسانه تاکید کرد و برگزاری اردوهای تفریحی و فرهنگی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این اداره کل ذکر کرد.