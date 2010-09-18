  1. استانها
  2. تهران
۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

آشنا خبر داد:

فرهنگسراهای استان البرز تخصصی می شوند

فرهنگسراهای استان البرز تخصصی می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد استان البرز گفت: فرهنگسراهای استان البرز باید به صورت تخصصی وارد عمل شده و هریک در یکی از زمینه های هنری فعالیت کنند.

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از مکان برگزاری جشنواره های سراسری همچون جشنواره فجر همزمان با تهران در استان البرز خبر داد و خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت برگزاری همزمان جشنواره های فجر در رشته های گوناگون از جمله تئاتر را دارا بوده و می تواند همگام با استان تهران در این مسیر گام بردارد.
 
وی وضعیت کنونی فرهنگسراها را نامتناسب با نیاز منطقه و استان البرز ارزیابی کرد و افزود: با تشکیل اداره کل استان البرز به دنبال ایجاد راهکار جهت فعالسازی هرچه بیشتر فرهنگسراها هستیم.
 
وی مجموعه فرهنگسراهای شهرستان کرج و شهرهای اقماری را شش باب خواند.

آشنا تاکید کرد: رفع نقایص و مشکلات فرهنگسراها و تامین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه ها از مهمترین فعالیتهای آینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

این مدیر فرهنگی استان البرز بر ایجاد انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر مجموعه ارشاد با اصحاب فرهنگ و رسانه تاکید کرد و برگزاری اردوهای تفریحی و فرهنگی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این اداره کل ذکر کرد.
کد مطلب 1153172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها