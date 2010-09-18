اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رئیس هیئت والیبال آذربایجان شرقی اعلام کرد: تیم والیبال شهرداری تبریز در لیگ دسته یک والیبال تیمداری می کند.

فرج الله فرج الهی گفت:با حمایت های مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و سازمان ورزش شهرداری تبریز این تیم در فصل جاری رقابتهای والیبال دسته یک قهرمانی باشگاههای کشور تیمداری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: والیبال آذربایجان شرقی نماد و قدرت ورزش استان در سالهای نه چندان بود و در حال حاضز نیز با اجرای سند راهبردی ورزش و استعدادیابی های خوبی که انجام گرفته میتوان شاهد درخشش والیبال استان در کشور بود.

فرج الهی افزود: وجود یک تیم در رقابتهای لیگ برتر نیاز اصلی والیبال استان است و تمهیدات لازم باید اندیشده شود تا شاهد حضور والیبال استان در سطح اول والیبال کشور باشیم.

وی خواستار حمایت استاندار آذربایجان شرقی از هیئت های ورزشی و حمایت صنایع استان از والیبال آذربایجان شرقی شد.

حیدرپور، خسروشاهی و محسنی قهرمانان مرحله چهارم کارتینگ قهرمانی تبریز

چهارمین مرحله اولین دوره رقابتهای کارتینگ قهرمانی آذربایجانشرقی روز جمعه 26 شهریور ماه در تبریز شد.

رقابتهای کارتینگ در دو بخش بانوان و آقایان و در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان در پیست کارتینگ باشگاه ورزشی و تفریحی وحید تبریز برگزار شد.

در رده نوجوانان شایا حیدرپور اول شد و پدرام ثنایی و کسری خودکار دوم وسوم شدند.

در رقابتهای بانوان افسون خسروشاهی به مدال طلا دست یافت و ندا اکبری حامد و شیبا نجف زاده مدال نقره و برنز گرفتند.

در رقابتهای بزرگسالان بیژن محسن ارجمندی زمان بهتری را کسب کرد و طلا گرفت و ثمیر رامین فرد دوم شد و محمد علی شکری مدال برنز گرفت.

چهارمین مرحله اولین دوره رقابتهای کارتینگ قهرمانی آذربایجانشرقی در پیست کارتینگ باشگاه ورزشی و تفریحی وحید تبریز اولین پیست اختصاصی کارتینگ در شمالغرب کشور است که توسط بخش خصوصی ساخته شده است برگزار شد.

مسابقات کارت و به اصطلاح متداول آن کارتینگ رشته ای از اتومبیلرانی است که در آن از خودروهای تک سر نشین به نام کارت استفاده می شود .

رشته کارتینگ ورزشی است که نیاز به امادگی جسمانی و ذهنی بسیار بالی دارد و راننده باید در کسری از زمان بهترین تصمیم را در مسیر خود اتخاذ نماید.

حوزه 9 بسیج تبریز قهرمان رقابتهای والیبال دستجات آزاد تبریز

رقابتهای والیبال جام رمضان و دستجات آزاد و باشگاههای تبریز که با حضور 14 تیم به مدت یک ماه برگزار شد با قهرمانی تیم حوزه 9 بسیج تبریر پایان یافت.

در روز پایانی رقابتها در دیدار دره بندی تیم شرکت اروند سازه آذربایجان دو بر صفر از سد سهند اسکان گذشت و صاحب مدال برنز تیمی شد.

در دیدار فینال تیم حوزه 9 بسیج تبریز و شاگردان حسین گنجی فر در دیداری نزدیک و میهج دو بر صفر تیم شهرداری تبریز ، تیمی قدر و قدرتمند را شکست داد تا شاگردان جابر قربانی به مدال نقهر دست یابند.

رقابتهای والیبال جام رمضان و دستجات آزاد و باشگاههای تبریز در سالن 6000 نفری پورشریفی تبریز برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها که با حضور مسئولان برگزار شد به تیمها و نفرات برتر کاپ و جوایز نقدی به ارزش پنج میلیون ریال اهداء شد.

دو مدال برنز دونده های پیشکسوت آذربایجان شرقی در قهرمانی کشور

مسابقات قهرمانی دو پیشکسوتان کشور روز جمعه با معرفی نفرات برتر در شهرستان اسفراین پایان یافت و تیم دو و پیاده روی بزرگسالان هیات ورزشهای همگانی آذربایجانشرقی با دو مدال برنز به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات با شرکت 200 دونده پیشکسوت کشوری به مدت دو روز در دو ماده 10 کیلومتر و پیاده روی پنج کیلومتری در رده های بین 35 تا 80 سال توسط فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شد در رده سنی 63 – 69 سال جعفر یمنی دوزی در رشته دو به مدال برنز دست یافت و در رشته پیاده روی گروه سنی 35 -41 قاسم صباغی دومین مدال برنز کاروان ورزشی را کسب کرد.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت و به مسابقات جهانی این رشته که آذرماه امسال در کشور مالزی برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

سالن ورزشی چند منظوره چاراویماق افتتاح شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس سالن ورزشی چند منظوره اهدایی رئیس جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی با حضور معاون عمرانی استاندار افتتاح شد.

سالن ورزشی چند منظوره چاراویماق در 1350 متر مربع با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال ساخته شده و عملیات آن سال 1386 آغاز شده بود.

شهرستان چاراویماق دارای 35 هزار نفر جمعیت دارای شش مکان ورزشی است که 34 هزار و 600 متر آن فضای ورزشی روباز و دو هزار و 300 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده دارد و سرانه فضای ورزشی شهرستان 1.8 متر مربع است.

آذربایجانشرقی مقام سومی مسابقات سطح یک ژیمناستیک کشور را تصاحب کرد

تیم ژیمناستیک آذربایجانشرقی در مسابقات سطح یک به مقام سومی رسید.

در مجموع رقابت های پنج سطح پس از تیم مازندران، تیم های تهران و اردبیل در رده های بعدی قرار گرفتند.

در مسابقات سطح یک تیم تهران به مقام اول دست یافت، مازندران نایب قهرمان شد و آذربایجان شرقی به مقام سوم رسید.

در مجموع شش اسباب نیز رضا بهلول نژاد و محمدرضا خسرونژاد از تهران و علی اکبرنژاد از مازندران عنوان‌های اول تا سوم رده بندی قهرمان قهرمانان را به خود اختصاص دادند.

در رقابت های شش وسیله سطح یک در پرش خرک و پارالل سجاد سفیدگر طلا گرفت.

در روز نخست جریان مسابقات قهرمانی کشور سطح بندی پسران جام زنده یاد محمود کازرونی که در محل خانه ژیمناستیک اصفهان ، ژیمناستک کار تبریزی یک مدال برنز در سطح دو مسابقات کسب کرد.

در رقابتهای سطح دو مسابقات قهرمانی کشور سطح بندی پسران جام زنده یاد محمود کازرونی ، سامان علی اکبریان ژیمناستک کار تبریزی در رشته حرکات زمینی به مدال برنز دست یافت تا تنها مدال آذربایجانشرقی در رقابتهای سطح دو باشد.

مسابقات سطح بندی قهرمانی کشور به مدت سه روز با حضور 29 تیم در خانه ژیمناستیک اصفهان برگزار شد و تیم آذربایجانشرقی موفق به کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز شد.