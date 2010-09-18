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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۷

مجیدی به مهر خبر داد:

کتابشناسی الموت تا آخر سال چاپ می‌شود

کتابشناسی الموت تا آخر سال چاپ می‌شود

پروژه پژوهشی عنایت‌الله مجیدی درباره الموت با عنوان کتابشناسی الموت تا پایان سال جاری به چاپ می‌رسد.

عنایت‌الله مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل این اثر پژوهشی، گفت: این کتاب را برای چاپ به پایگاه میراث فرهنگی الموت سپرده‌ام و سازمان میراث فرهنگی وعده داده که آن را امسال چاپ کند.

به گفته وی برای تدوین "کتاب‌شناسی الموت" از 2043 منبع فارسی، عربی، ایتالیایی، انگلیسی و روسی استفاده شده و در واقع تمامی کتاب‌های مرتبط با تاریخ و فرهنگ الموت که متقدمترین آنها به قبل از اسلام و حتی دوران بطلمیوس برمی‌گردد، بررسی شده‌اند.

این پژوهشگر پیشکسوت همچنین با اشاره به کتاب دیگری که درباره این منطقه تاریخی است، اضافه کرد: نام این اثر هم "کتاب الموت" است و حاوی مقالاتی است از حدود 70 خاورشناس غربی درباره‌ این منطقه که آن هم تکمیل شده و به همان ناشر داده‌ام و قرار است تا پایان سال چاپ شود.
 
مجیدی که خود زاده یکی از روستاهای منطقه الموت به نام کوشک است، از شاگردان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر است و هم اکنون مسئولیت کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را بر عهده دارد.
 
شرح احوال و آثار دکتر محمد معین، فهرست آثار دکتر زرین کوب، مجموعه مقالات نقد و نظر درباره حافظ و مجمل رشوند از جمله آثار عنایت الله مجیدى هستند.
کد مطلب 1153177

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