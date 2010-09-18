عنایت‌الله مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل این اثر پژوهشی، گفت: این کتاب را برای چاپ به پایگاه میراث فرهنگی الموت سپرده‌ام و سازمان میراث فرهنگی وعده داده که آن را امسال چاپ کند.

به گفته وی برای تدوین "کتاب‌شناسی الموت" از 2043 منبع فارسی، عربی، ایتالیایی، انگلیسی و روسی استفاده شده و در واقع تمامی کتاب‌های مرتبط با تاریخ و فرهنگ الموت که متقدمترین آنها به قبل از اسلام و حتی دوران بطلمیوس برمی‌گردد، بررسی شده‌اند.

این پژوهشگر پیشکسوت همچنین با اشاره به کتاب دیگری که درباره این منطقه تاریخی است، اضافه کرد: نام این اثر هم "کتاب الموت" است و حاوی مقالاتی است از حدود 70 خاورشناس غربی درباره‌ این منطقه که آن هم تکمیل شده و به همان ناشر داده‌ام و قرار است تا پایان سال چاپ شود.

مجیدی که خود زاده یکی از روستاهای منطقه الموت به نام کوشک است، از شاگردان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر است و هم اکنون مسئولیت کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را بر عهده دارد.

شرح احوال و آثار دکتر محمد معین، فهرست آثار دکتر زرین کوب، مجموعه مقالات نقد و نظر درباره حافظ و مجمل رشوند از جمله آثار عنایت الله مجیدى هستند.