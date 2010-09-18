حضور ژیمناستیک در بازیهای آسیایی قطعی است/ مشکلات بودجه پابرجاست

احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: این طور نیست که کمیته ملی المپیک حضور ژیمناستیک در بازیهای آسیایی گوانگجو را تنها منوط به کسب نتیجه در مسابقات قهرمانی جهان در هلند کرده باشد. رفتن تیم ما به صورت انفرادی به بازیهای آسیایی گوانگجو با ترکیب سه ورزشکار قطعی است و در صورتی که بتوانیم نتیجه قابل قبولی در مسابقات جهانی هلند بدست آوریم با ترکیب کامل شش نفر راهی چین خواهیم شد.

وی با بیان اینکه تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی هلند 10 روز قبل از این دیدارها در جام جهانی چک شرکت می کند تا مربیان ارزیابی بهتری از آنها بدست آورند خاطرنشان کرد: امیدواریم برای اولین بار طلسم کسب سهمیه المپیک را در مسابقات جهانی هلند و در نهایت کسب مدال توسط تیم بزرگسالان را در بازیهای آسیایی بشکنیم. ژیمناستیک در چندسال گذشته برای اولین بار در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان عملکرد قابل قبولی داشته و تنها در بزرگسالان اقبال خوبی نداشته است.

وی ادامه داد: ژیمناستیک بزرگسالان پیش از این در رده‌های 13 تا 15 آسیا قرار می‌گرفت اما هم اکنون در رده چهارم و پنجم آسیا قرار دارد. امیدواریم با تلاش بیشتر از سد این عناوین بگذریم و برای اولین بار به مدال آسیا برسیم.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک به حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی المپیک در هلند اشاره کرد و گفت: وضعیت خوبی برای شرکت در این مسابقات داریم. هلند اولین مسابقه جهانی است که به 24 تیم اول آن سهمیه المپیک لندن را می‌دهند. رقابت 10 کشور برای کسب عناوین 14تا 24 بسیار سخت و فشرده است و با توجه به ارزیابی‌ها تیم ما در بین این 10 کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: در صورت قرار گرفتن در بین 24 تیم اول یک سهمیه انفرادی المپیک لندن را دریافت می‌کنیم. به ترتیب در مسابقات بعدی اگر در بین 16 تیم بایستیم، در بین 12 تیم و در بین هشت تیم قرار بگیریم که در آن صورت تمام سهمیه تیمی را دریافت خواهیم کرد. این پروسه تا پایان سال 2011 ادامه دارد.

محتشمی بزرگترین دغدغه خود را برای حضور در بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان و حتی المپیک بحث مالی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در سیستم فعلی رئیس سازمان تربیت بدنی دستور پرداخت اعتبارات را می‌دهد اما باز هم مشکل پابرجاست یا اینکه در نهایت آن مبلغی که تصویب شده به ما داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه 6 ماه از سال گذشته اما بسیاری از اعتبارات لازم برای بازیهای آسیایی گوانگجو پرداخت نشده است، ادامه داد: رشته‌ای مانند ژیمناستیک از نبود حامیان مالی در مضیقه است و نبود یا دیر رسیدن اعتبارات مالی تاثیر منفی در روند کارش می‌گذارد.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک با بیان اینکه فدراسیون ما به اندازه 6 فدراسیون هزینه می‌خواهد، گفت: در شرایطی که تنها خرید یک قطعه حرکات زمینی در ژیمناستیک هزینه‌ای بالغ بر 60 میلیون تومان در بردارد در سال گذشته از کمیته ملی المپیک 300 میلیون و از سازمان تربیت بدنی 400 میلیون تومان اعتبار دریافت کردیم.

وی تاکید کرد: باشگاه‌ها و حامیان مالی از این رشته حمایت لازم را نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا فدراسیون با مشکلات بسیار هزینه اردوها و اعزام‌ها را با اعتباراتی خارج از سیستم اداری تامین کند و بعد از مدتی با دریافت بودجه این بدهی‌ها پرداخت گردد. فدراسیون ژیمناستیک با در نظر گرفتن وسعت کار و هزینه خرید تجهیزات برای موفقیت نیاز به اعتباری معادل سه میلیارد تومان در سال دارد.

وی بیان کرد: رشته‌هایی مانند دوومیدانی، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، شنا از رشته‌های پرمدال در آسیا و المپیک محسوب می‌شوند اما از اعتبارات کمی برخور دارند. با وجود اهمیت چنین ورزشهایی یک سال از تشکیل آخرین جلسه کمیته رشته‌های پرمدال می‌گذرد و این کمیته به حالت تعطیل درآمده است!

با نظر کمیته ملی المپیک حضور ژیمناستیک در بازیهای آسیایی گوانگجو مشروط به کسب موفقیت در مسابقات جهانی و انتخابی المپیک در هلند شده است. این رقابتها اواسط مهرماه در نوتردام برگزار می شود.